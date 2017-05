Почему автомат АК-47 используется почти в 100 странах (The National Interest, США)

Модель памятника Михаилу Калашникову российского скульптора Салавата Щербакова в Москве

Несколько месяцев назад боевики Сирийской свободной армии пытались выгнать из небольшого городка на границе с Турцией американских военных из состава сил специального назначения, и при этом они выкрикивали такие оскорбительные слова как "неверные", "крестоносцы", "собаки" и "свиньи". Эти боевики, которые, на самом деле, получают поддержку от Соединенных Штатов, размахивали наиболее узнаваемым оружием всех времен - автоматом Калашникова. Силу воздействия этого имиджа не следует недооценивать. В немалой степени благодаря фильмам, телевидению и индустрии видеоигр большая часть людей ассоциируют АК-47 с террористами на службе у тиранов, с порочными наркокартелями и фанатичными повстанцами. И, действительно, активное использование автомата Калашникова во время перестрелки с сотрудниками полиции Далласа, а также во время атаки исламистов в Париже укрепляет эту связь.

Первоначально автомат Калашникова был создан для Советской Армии, а также как средство борьбы за распространение коммунизма по всей планете. Сегодня в обороте находится около 75 миллионов разновидностей этой штурмовой винтовки, которую производят около сотни стран. Этот автомат несложно производить, он прост в использовании и надежен, что и делает его весьма эффективным. Автомат Калашникова использовался в бесчисленном количестве конфликтов почти на всех континентах. История этого оружия непосредственно связана с районами боевых действий, насыщением рынка и непродуманными поставками вооружений.

Чтобы понять, каким образом автомат Калашникова стал таким значимым, следует обратиться к тому контексту, в рамках которого он был создан.

Михаил Калашников хорошо усвоил уроки Второй мировой войны и использовал полученный им опыт при создании своего автомата. Во время войны Советы пришли к выводу о том, что промежуточный патрон будет идеальным для использования солдатами на линии фронта. В отличие от крупнокалиберных вариантов, промежуточный патрон проще применять при стрельбе очередями, и он легче, что позволит солдатам переносить большее количество боеприпасов. Немцы разработали свой собственный патрон 7.92mm Kurz для штурмовой винтовки под названием Автоматический карабин 42 (Maschinekarabiner 42), который затем станет основой при создании штурмовой винтовки StG44 (Sturmgewehr).

Эта винтовка отличалась очень высокой скорострельностью, более мощным патроном, чем у пистолетов-пулеметов (submachine guns), однако она была легче пулеметов (machine guns). Штурмовая винтовка StG44 сильно отличалась от того оружия, которое Советы использовали во время войны, особенно от пистолета-пулемета ППШ (высокая скорострельность, но пистолетный патрон), а также от винтовки Нагана-Мосина (крупный калибр, но со скользящим затвором). Убедившись в полезности немецкой конструкции, Советы пытались создать свою собственную версию этой винтовки. В результате появился автомат АК-47, позволивший Советам ликвидировать разрыв в возможностях различных видов оружия, которые они наиболее часто использовали во время войны.

Кроме того, Советы хотели получить винтовку, которая была бы прочной, простой в производстве и дешевой в изготовлении. Полевые условия Второй мировой войны на Восточной фронте были особенно сложными и требовали использования исключительно надежного оружия. Калашников создал свой автомат, который не боялся ни грязи, ни песка. Это позволило вести прицельный и точный огонь из автомата Калашникова по целям на расстоянии в несколько сот метров даже в ужасных условиях его содержания. Огневая мощь, возможность использования в крайне неблагоприятных условиях и надежность стрельбы при таком размере - все это существенным образом изменило представление о данном виде оружия в конце 1940-х годов и стало современным стандартом. Следует сказать, что автомат АК-47 стоил недорого, и для его производства требовалось минимальное количество материалов.

Победы в войне - это не только возможность убить врага; решающее значение имеет стоимостная эффективность. Следующие модели такого рода винтовок (особенно семейства АКМ) станут еще дешевле и даже легче проще в изготовлении за счет совершенствования процесса производства. В период холодной войны автомат Калашникова предоставил пролетариату всего мира средство для осуществления коммунистического мятежа. Подобная ментальность, основанная на постоянной готовности к войне и революции, сделала производство оружия основным компонентом плановой социалистической экономики. Москва поставляла АК, РПК, ПКМ и другие варианты автоматов и пулеметов Калашникова дружественным социалистическим странам. Достоинство подобного простого устройства состояло в том, что Советы могли предоставить чертежи этого автомата для того, чтобы его можно было производить в других местах. Автомат АК-47 и его модификации могут производиться практически в любой стране.

Автомат АК впервые активно использовался во время войны во Вьетнаме. Американские солдаты могли на собственном опыте убедиться в его эффективности, когда крестьяне, вооруженные этой штурмовой винтовкой, оказались упорными врагами. Вашингтон серьезно отнесся к этому опыту и продолжил разработку штурмовой винтовки AR-15 (позднее она получила название M-16) с учетом полученных во Вьетнаме уроков. В результате Вашингтон начал поставлять в свои войска винтовку, которая стала легче, но была способна подавлять огневые точки. На самом деле, Америка распрощалась с такими крупнокалиберными винтовками как M-14 в качестве стандартного оружия и приблизилась к советской модели. Распространенность автомата Калашникова, а также других созданных под его влиянием видов оружия способствовала тому, что он часто использовался в вооруженных конфликтах времен холодной войны.

Примером глобального распространения АК может служить Сальвадор 1980-х годов, описанный Си. Дж. Чиверсом (C. J. Chiver) в его книге "Автомат" (The Gun), которая представляет собой историю этой штурмовой винтовки и ее влияние. Действовавшие в Сальвадоре коммунистические партизаны поначалу вели вооруженные действия, используя брошенную местную военную технику, а также появлявшиеся у них дополнительные возможности. Правительственные силы в какой-то момент установили, что разные варианты автомата Калашникова повстанцы начали получать из Северной Кореи, Восточной Германии и Югославии, а боеприпасы поставлялись им с Кубы. Подобная сеть поставок показала, что советская модель экспорта стрелкового оружия в социалистические страны работала по всему миру. Автомат Калашникова распространялся через всемирную сеть, его могли поставить в любую конфликтную зону, и это происходило по причине того, что большое количество стран занимались его производством.

Во время советско-афганской войны моджахеды начали вооруженный конфликт с такими устарелыми видами оружия как винтовка "Бур" (Boer) времен британской афганской войны (Российский Генеральный штаб представил детальное описание того, как поставлялись вооружения участникам афганского конфликта в книге "The Soviet-Afghan War: How a Superpower Fought and Lost"). Дружественное по отношению к Кремлю правительство Афганистана еще до войны получало автоматы Калашникова, а также другие виды производимых в странах Варшавского договора вооружений. ЦРУ, богатые саудиты и другие люди и организации, заинтересованные в поражении Москвы, организовали постоянный поток оружия, направлявшегося в Афганистан. В результате автоматы Калашникова стали использоваться против той страны, для защиты которой он и был создан. После нескольких лет военных действий тысячи единиц оружия были брошены в этой стране, и это дало возможность местным военным правителям возможность создать Талибан и продолжить беспокоить американских стратегов, пытающихся в настоящее время стабилизировать Афганистан.

Автомат Калашникова продолжал подливать масло в огонь партизанских войн, терроризма и криминала уже после окончания холодной войны.

Хотя сам Калашников утверждал, что его автомат является оружием освобождения, АК более часто можно увидеть в руках террористов и членов наркокартелей в Мексике. Нелегальная провоз через границу автоматов Калашникова также представляется более легким делом, чем доставка материалов, необходимых для производства бомб и других разрушительных устройств, и частично по этой причине автомат АК-47 был назван новым предпочтительным средством для террористов. Страны и негосударственные игроки также поставляют автоматы Калашникова для вооружения повстанцев и проведения насильственных действий в Ливии, на Украине, в Мали и в других странах. Весьма часто в Сирии курды, Исламское государство (запрещенная в России организация) и правительственные силы направляют друг на друга одно и то же оружие.

Но что все это означает для американской внешней политики? Сирия и Украина оказывают сильное давление на высокопоставленных американских политиков, и следует сделать очевидный для многих вывод - поставки стрелкового оружия в отдаленные места еще не являются собственно проведением внешней политики. Вашингтон почти не имеет контроля над тем, где в конечном итоге оказывается поставляемое оружие. Решение о вооружении афганской полиции производимыми в Венгрии версиями автомата Калашникова было, по меньшей мере, проблематичным. Американские винтовки в настоящее время попадают на черный рынок этого региона. Это оружие - его воруют, где-то бросают, им нелегально торгуют - помогает поддерживать Талибан, Исламское государство и другие группировки.

Нет уверенности в том, что Пентагон напрямую поставляет то оружие, которое можно увидеть на неприятных видео, заснятых в районе сирийско-турецкой границы. Пентагон и ЦРУ в настоящее время поддерживают соперничающие между собой группировки повстанцев в Сирии, и это делает еще менее различимой ту линию, которая отделяет борцов за свободу от террористов. Вашингтону следует проанализировать пользу от такого рода свободного накачивания оружия в различные зоны конфликтов. В нынешнем сирийском кошмаре неясность того, кто является подлинными повстанцами, а кто террористами делает этот процесс еще более сложным.

Блэйк Франко является помощником редактора журнала National Interest.

Блэйк Франко (Blake Franko)