Под Тулой десантники отразят нападение условных боевиков
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Учения ВДВ в Рязанской области
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск во время учений в Тульской области заблокируют условных боевиков, прорвавшихся на аэродром, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Тактико-специальное учение, начавшееся в четверг, проводится в суточном режиме на базе одного из полигонов Тульского соединения ВДВ. В тренировке задействованы бронемашины "Рысь", разведывательная рота экипирована в специальное обмундирование.
"В ходе проведения учения десантники осуществят выход на специальных автотранспортных средствах в район выполнения задачи, где проведут блокирование нескольких групп незаконных вооруженных формирований прорвавшихся на территорию базы снабжения и полевого аэродрома", - говорится в сообщении.
Затем во время эвакуации разведчики отразят нападение условного противника и совершат многокилометровый марш из района предполагаемых действий.
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11.05.2017
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