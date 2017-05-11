Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Под Тулой десантники отразят нападение условных боевиков

12.05.2017 РИА Новости 215 0
0
Понравилась новость?
 +1
Учения ВДВ
Учения ВДВ в Рязанской области
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск во время учений в Тульской области заблокируют условных боевиков, прорвавшихся на аэродром, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Тактико-специальное учение, начавшееся в четверг, проводится в суточном режиме на базе одного из полигонов Тульского соединения ВДВ. В тренировке задействованы бронемашины "Рысь", разведывательная рота экипирована в специальное обмундирование.

"В ходе проведения учения десантники осуществят выход на специальных автотранспортных средствах в район выполнения задачи, где проведут блокирование нескольких групп незаконных вооруженных формирований прорвавшихся на территорию базы снабжения и полевого аэродрома", - говорится в сообщении.

Затем во время эвакуации разведчики отразят нападение условного противника и совершат многокилометровый марш из района предполагаемых действий.
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Рысь LMV
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.05 05:23
  • 14
В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет
  • 13.05 03:59
  • 956
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 03:54
  • 4
Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
  • 13.05 03:44
  • 1
Ржавые амбиции
  • 13.05 03:28
  • 1
Крах российской "Арматы" (Диалог.ua, Украина)
  • 13.05 03:22
  • 4
МиГ-29. Достоинства и недостатки
  • 13.05 03:13
  • 1
Украина и Турция намерены сотрудничать в создании беспилотной техники
  • 13.05 02:58
  • 1
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
  • 13.05 02:56
  • 2
Роботы вступают в борьбу с агрессивными видами животных
  • 13.05 02:50
  • 1
Два передаваемых Тайваню бывших американских фрегата прибудут в порт назначения 13 мая
  • 13.05 02:48
  • 5
"Северсталь": ЧП на "Адмирале Кузнецове" не связано с качеством троса
  • 13.05 00:14
  • 42
"Черные дыры" и красные линии
  • 12.05 23:39
  • 31
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 12.05 22:44
  • 2
В России разработали стратегию экономической безопасности до 2030 года
  • 12.05 22:15
  • 29
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
другие обсуждаемые темы