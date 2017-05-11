Под Тулой десантники отразят нападение условных боевиков



Учения ВДВ в Рязанской области

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Учения ВДВ в Рязанской областиИсточник: Евгений Биятов / РИА Новости

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск во время учений в Тульской области заблокируют условных боевиков, прорвавшихся на аэродром, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Тактико-специальное учение, начавшееся в четверг, проводится в суточном режиме на базе одного из полигонов Тульского соединения ВДВ. В тренировке задействованы бронемашины "Рысь", разведывательная рота экипирована в специальное обмундирование.

"В ходе проведения учения десантники осуществят выход на специальных автотранспортных средствах в район выполнения задачи, где проведут блокирование нескольких групп незаконных вооруженных формирований прорвавшихся на территорию базы снабжения и полевого аэродрома", - говорится в сообщении.

Затем во время эвакуации разведчики отразят нападение условного противника и совершат многокилометровый марш из района предполагаемых действий.