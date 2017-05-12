Ъ: Путин проведет в мае в Сочи серию совещаний по развитию вооруженных сил
|
|
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Алексей Дружинин
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет с 16 по 20 мая в сочинской резиденции Бочаров Ручей серию специальных совещаний по развитию Вооруженных сил РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как напоминает издание, мероприятие в таком формате впервые прошло в 2013 году, после чего серии совещаний стали проводиться два раза в год - в мае и в ноябре.
"Устоявшийся формат сохранится: пять дней будут разбиты на тематические секции по вооружениям и технике видов и родов войск, после чего промышленники и военные в присутствии президента обсудят накопившиеся проблемы", - сообщает газета со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Как выяснило издание, в один из дней будут обсуждаться реформирование и перспективы работы ракетно-космической промышленности, доклад сделает глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"А 22 мая Владимир Путин вновь примет у себя руководство госкорпорации в сопровождении Дмитрия Рогозина и чиновников финансово-экономического блока. Им предстоит обсудить проект ФЦП "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов", - пишет газета со ссылкой на анонима в ракетно-космической отрасли.
|
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.05.2017 Владимир Путин проведет в Сочи с 16 по 20 мая серию специальных совещаний по развитию вооруженных сил
02.05.2017 Что важно знать о космодроме Восточный
02.05.2017 Всем спасибо, все свободны
10.01.2017 Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
20.12.2016 "От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось"
29.11.2016 Космос по-китайски
24.11.2016 Спецстроем и с песней
21.11.2016 Путин больше не хочет посылать в космос только дрозофил
|
hidrogenium66
112
|
№1
12.05.2017 11:25
Еще понятно что такое ВКС ,а при чем здесь космическая промышленность?
|
0Сообщить модератору
|
Алексей60
1704
|
№4
12.05.2017 18:24
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
а при чем здесь космическая промышленность?Очень наивный вопрос! Вы думаете что Роскосмос не связан с ОПК? Посмотрите его структуру Роскосмоса http://www.derrick.ru/?f=n&id=9556.
Особо обращает на себя внимание ГП "Московский институт теплотехники" (МИТ), ГРЦ "КБ им. академика В.П.Макеева", ГПО "Воткинский завод", ГП "Красмашзавод". Это, ну очень "космические" предприятия!:)
|
0Сообщить модератору