СМИ: Базз Олдрин предложил NASA выйти из проекта МКС ради скорейшего освоения Марса



Базз Олдрин

Источник: Onliner.by Базз ОлдринИсточник: Onliner.by

Олдрин считает, что NASA не может позволить себе и дальше расходовать $3,5 млрд в год

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Национальному управлению США по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA), если оно серьезно настроено на колонизацию Марса, следует в ближайшее время прекратить все миссии на орбите Земли и отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС). Такое предложение выдвинул Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом совершил посадку на поверхность Луны в модуле Eagle 20 июля 1969 года.

"Нам нужно отправить на заслуженный отдых МКС как можно скорее. Мы просто не можем позволить себе и дальше расходовать $3,5 млрд в год", - привел его слова интернет-портал Space.com.

С точки зрения участника легендарной экспедиции "Аполлон-11", NASA надлежит постепенно передать выполнение всех миссий на околоземной орбите таким частным компаниям, как SpaceX и United Launch Alliance (ULA), являющейся совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. Они довольно успешно справляются с доставкой грузов на МКС. Олдрин считает, что эти или другие фирмы вполне смогут со временем управлять будущими орбитальными комплексами, функционирующими независимо от МКС, но в координации с ее экипажами и персоналом китайской орбитальной станции, которую Пекин планирует ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года.

Главная часть плана заключается в создании и налаживании работы кораблей, совершающих регулярные полеты между двумя пунктами в космическом пространстве. "Такой цикличный аппарат должен стать основой для транспортировки людей. Эти аппараты должны быть лишены внешних движущихся элементов и рассчитаны на 30 лет работы или около того", - пояснил Олдрин.

Вторая фаза его плана предусматривает участие всего международного сообщества в колонизации Луны. Это позволит отработать навыки и учесть возможные трудности перед предстоящим освоением Марса. В том числе речь идет о разработке прототипа производства горючего, необходимого для экспедиций к Красной планете. Если все пойдет успешно, то высадка на астероид близ Земли станет возможной к 2020 году, пилотируемый пролет около Венеры - к 2024 году, а снаряжение экспедиции колонистов на Марс - в начале 2030-х.

Как сообщалось ранее, решение о продлении эксплуатации МКС до 2028 года или завершении ее использования в 2024 году должно быть принято через три года. В случае свертывания проекта с 2021 года начнется строительство новых модулей для российской орбитальной станции, основой которой станет отделившийся в 2024 году российский сегмент МКС.