СМИ: Базз Олдрин предложил NASA выйти из проекта МКС ради скорейшего освоения Марса
|
|
Базз Олдрин
Источник: Onliner.by
Олдрин считает, что NASA не может позволить себе и дальше расходовать $3,5 млрд в год
НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Национальному управлению США по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA), если оно серьезно настроено на колонизацию Марса, следует в ближайшее время прекратить все миссии на орбите Земли и отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС). Такое предложение выдвинул Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом совершил посадку на поверхность Луны в модуле Eagle 20 июля 1969 года.
"Нам нужно отправить на заслуженный отдых МКС как можно скорее. Мы просто не можем позволить себе и дальше расходовать $3,5 млрд в год", - привел его слова интернет-портал Space.com.
С точки зрения участника легендарной экспедиции "Аполлон-11", NASA надлежит постепенно передать выполнение всех миссий на околоземной орбите таким частным компаниям, как SpaceX и United Launch Alliance (ULA), являющейся совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. Они довольно успешно справляются с доставкой грузов на МКС. Олдрин считает, что эти или другие фирмы вполне смогут со временем управлять будущими орбитальными комплексами, функционирующими независимо от МКС, но в координации с ее экипажами и персоналом китайской орбитальной станции, которую Пекин планирует ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года.
Главная часть плана заключается в создании и налаживании работы кораблей, совершающих регулярные полеты между двумя пунктами в космическом пространстве. "Такой цикличный аппарат должен стать основой для транспортировки людей. Эти аппараты должны быть лишены внешних движущихся элементов и рассчитаны на 30 лет работы или около того", - пояснил Олдрин.
Вторая фаза его плана предусматривает участие всего международного сообщества в колонизации Луны. Это позволит отработать навыки и учесть возможные трудности перед предстоящим освоением Марса. В том числе речь идет о разработке прототипа производства горючего, необходимого для экспедиций к Красной планете. Если все пойдет успешно, то высадка на астероид близ Земли станет возможной к 2020 году, пилотируемый пролет около Венеры - к 2024 году, а снаряжение экспедиции колонистов на Марс - в начале 2030-х.
Как сообщалось ранее, решение о продлении эксплуатации МКС до 2028 года или завершении ее использования в 2024 году должно быть принято через три года. В случае свертывания проекта с 2021 года начнется строительство новых модулей для российской орбитальной станции, основой которой станет отделившийся в 2024 году российский сегмент МКС.
|
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2017 Разбор полетов
31.05.2016 Не догоняем
22.05.2014 Прыжки на батуте
06.02.2013 СМИ: полет на Луну обойдется РФ в 160 млрд рублей
06.02.2013 Новый пилотируемый корабль обойдется России в 160 млрд рублей
08.06.2012 Новая космическая гонка ("The National Interest", США)
29.03.2017 Марк Серов: интерьер корабля "Федерации" будет брутальным и технократичным
27.02.2017 Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
|
johneagle
84
|
№1
12.05.2017 07:45
"аппараты должны быть лишены внешних движущихся элементов" - вот здесь не понял - пропеллеры всеж отменяются?!
|
0Сообщить модератору
|
Павел 1978
7950
|
№2
12.05.2017 11:38
всё идёт к тому, что США и с Марсом нам утрут нос,
а за нами ведь ещё должок за Луну...
|
0Сообщить модератору
|
ОсА
118
|
№3
12.05.2017 13:04
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
всё идёт к тому, что США и с Марсом нам утрут нос,И что-то сразу вспомнился Пелевин, его "Омон Ра" и его интервью
Цитата, q
— В «Омоне Ра» космонавты перед гибелью говорили о пластинке Pink Floyd, которую не успели послушать. О чем могли бы в такой ситуации говорить персонажи сегодня? — О том, что летят к звездам за тридцать штук грина, в то время как их американские коллеги поднимаются в ту же черную пустоту за триста тысяч. Другими словами, темой разговора была бы непостижимая многомерность космоса.
|
0Сообщить модератору
|
Peter Tsk
4096
|
№4
12.05.2017 21:30
А ведь он пожалуй и прав!
Одной из причин создания долговременных орбитальных станций и было желание научиться жить и работать в космосе длительное время, достаточное для Первого Полёта на Марс. После полёта Валерия Полякова в 437 суток на станции "Мир" (678 суток за два полёта), Сергея Крикалёва суммарно 803 суток (за 6-ть полётов), Генадия Падалки суммарно 878 суток (за 5-ть полётов), Юрия Маленченко суммарно 827 суток за 6-ть экспедиций, Александра Калери 769 суток за 5 полётов и многих других, можно считать что основные вопросы длительного нахождения в невесомости решены и неразрешимых проблем там нет.
Вопросы совместимости экипажа, нахождения в замкнутом пространстве и врменной изоляции регулярно отрабатывается. Вопрос радиационной защиты может быть решен "обходным путём", - сокращением времени полёта к Марсу. Эта задача может быть решена, например, созданием ионного двигателя и ядерной энергетической установки (модуль ТЭМ). Пожалуй все основные кирпичики необходимые для полёта к Марсу уже просматриваются. Нужна отмашка, - политическое решение о начале подготовки к полёту на Марс.
Технический прогресс, можно считать "убил" все видевшиеся ранее основания для длительного нахождения человека в околоземном пространстве. Спутники становятся легче, меньше и надёжней, и в общем случае полностью заменяют человека-наблюдателя. Плюс, они практически не требуют обслуживания, а срок активной эксплуатации достигает 10-15 лет. Тут в пору вести речь о их моральном устаревании, а не о технической пригодности. Крупнотоннажных заводов в космосе так же не просматривается, оказалось дешевле "подкручивать" техпроцессы на Земле. Так что теперь, "болтаться" на орбите годами, без "большой" цели, ИМХО, бессмысленно.
Пилотируемую программу надо сокращать до небольшой космической научно-технологической лаборатории. Новая станция должна быть автоматической, посещаемой, максимум в размерах станции "Мир" (с модулями), и с "минимальной стоимостью владения" (насколько это возможно). Накопились задачи, - научные и технологические, прилетела экспедиция на месяц-три-шесть, поставила эксперименты и улетела. А освободившиеся ресурсы сосредоточить на полете к Мрсу (астероидам).
Всё ИМХО, конечно.
|
+2Сообщить модератору
|
ID: 1701
2658
|
№5
12.05.2017 22:12
Эти чудаки из НАСА искали на Луне своих предков с Сириуса - не нашли, теперь будут на Марсе искать.
Цитата, q
Олдрин прошёл масонское посвящение в ложе «Монтклер» № 144 (Нью-Джерси) и стал мастером масоном 21 февраля 1956 год[4]. В 1971 году был награждён Великой ложей штата Нью-Йорк[15].Олдрин, Базз
|
+1Сообщить модератору