"Калашников" в 2018 году начнет испытания 20-тонного разведывательно-ударного робота
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Робот "Соратник"
Источник: © Виталий Кузьмин
В прошлом году "Калашников" показал свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Испытания новейшего разведывательно-ударного комплекса, масса которого составит около 20 тонн, начнутся в России в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Калашников" (входит в Ростех) Алексей Криворучко.
"В следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее гендиректор "Калашникова" в интервью ТАСС рассказал, что концерн разрабатывает тяжелый разведывательно-ударный комплекс весом около 20 тонн. "Он уже даже катается", - сообщил тогда Криворучко.
В прошлом году "Калашников" показал свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ. Он представляет собой бронированную гусеничную машину, оснащенную компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения, на которую может устанавливаться боевой модуль. Этот комплекс может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero.
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11.05.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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штурм
2697
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№1
12.05.2017 13:34
Бронированные роботы конечно перспективное направление, но не дай бог случится конфликт, в первую очередь воевать придётся пехоте на "картонных" БТР-70/80, МТ-Лб, БМП-1/2, поэтому вопрос усиления притивопульной, противоосколочной и противоминной защиты этих машин на два порядка более ВАЖЕН и АКТУАЛЕН.
По всем типам бронемашин есть заводские разработки усиливающие защиту борта от пуль до 12.7 мм, а также защиту от мин путём установки специальных экранов и сидений для экипажа и десанта с верхним креплением, но к сожалению вся модернизация в основном сводится к замене боевого модуля и ремонту ходовой. Эта модернизация выгодна заводу, а жизнь пехотинца для генералов из МО похоже всё так-же ничего не стоит.
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