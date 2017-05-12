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"Калашников" в 2018 году начнет испытания 20-тонного разведывательно-ударного робота

12.05.2017 ИТАР-ТАСС 734 2
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Робот "Соратник"
Робот "Соратник"
Источник: © Виталий Кузьмин

В прошлом году "Калашников" показал свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Испытания новейшего разведывательно-ударного комплекса, масса которого составит около 20 тонн, начнутся в России в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Калашников" (входит в Ростех) Алексей Криворучко.

"В следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее гендиректор "Калашникова" в интервью ТАСС рассказал, что концерн разрабатывает тяжелый разведывательно-ударный комплекс весом около 20 тонн. "Он уже даже катается", - сообщил тогда Криворучко.

В прошлом году "Калашников" показал свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ. Он представляет собой бронированную гусеничную машину, оснащенную компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения, на которую может устанавливаться боевой модуль. Этот комплекс может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero. 
11.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Беспилотные системы
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ИТ
РТК

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
2697
№1
12.05.2017 13:34
Бронированные роботы конечно перспективное направление, но не дай бог случится конфликт, в первую очередь воевать придётся пехоте на "картонных" БТР-70/80, МТ-Лб, БМП-1/2, поэтому вопрос усиления притивопульной, противоосколочной  и противоминной защиты этих машин на два порядка более ВАЖЕН и АКТУАЛЕН.
По всем типам бронемашин есть заводские разработки  усиливающие защиту борта от пуль до 12.7 мм, а также защиту от мин путём установки специальных экранов и сидений для экипажа и десанта  с верхним креплением, но к сожалению вся модернизация в основном сводится к замене боевого модуля и ремонту ходовой. Эта модернизация выгодна заводу, а жизнь пехотинца для генералов из МО похоже  всё так-же ничего не стоит.
-1
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RU
Байкал57
2
№2
12.05.2017 15:43
Платформу свою пусть доделают и обкатают в Сирии. Потом и 57мм можно и 100мм Бахчу.
0
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