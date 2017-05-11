Агрессии не будет – НАТО может спать спокойно



Учения "Славянское братство"

Источник: Пресс-служба Минобороны России Учения "Славянское братство"Источник: Пресс-служба Минобороны России

Ряд белорусских, украинских, польских, прибалтийских СМИ, таких как «Хартия’97», «Унiан», «Белорусский партизан», телеканал «Белсат» и многие другие уже почти полгода утверждают, что «спокойная жизнь для Беларуси закончилась». В своих материалах они однозначно указывают, что под прикрытием совместного стратегического учения двух стран «Запад-2017» российские войска оккупируют Беларусь.

Таким образом, по мнению данных ресурсов, Кремль поставит Украину перед угрозой войны сразу на три фронта, а также решит и еще одну задачу − создание непосредственной угрозы для Литвы и Польши.

И все это, якобы, ради одной цели – возрождения великой Российской империи. Этими страшилками в странах Балтии, Украине и Польше уже пугают даже детей – более того, вводят в школьную программу специальные дисциплины по обучению борьбе с зелеными человечками. Однако того, что их уже «мягко оккупировала» другая страна – США, стараются и не замечать. Причем американское присутствие во многих странах Европы противоречит конституциям тех государств, но ради борьбы с «русскими» они готовы на любые жертвы.

Для того чтобы заставить белорусов поверить в эту угрозу и встать на сторону «демократии» и борцов с «Русским миром», специальные фонды, обученные «эксперты», политики проводят всевозможные исследования, выступают с речами, пишут доклады о том, что Москва всегда всех завоевывает и несет только голод, нищету и разруху. Более того, эти «борцы» упрекают военно-политическое руководство Беларуси в неспособности контролировать ситуацию, политической близорукости и предательстве национальных интересов. Ряд «демократических» активистов призывают народ создавать военные комиссии для защиты от агрессоров, вооружаться, самостоятельно проходить курсы по владению колюще-режущим и огнестрельным оружием в соседних странах…

Между тем, Беларусь и Россия уже более четверти века входят в единое Союзное государство, объединены в рамках многих договоров, в том числе и ОДКБ, являются союзниками в оборонной, политической и экономической сферах. Какой смысл Кремлю идти на конфликт со всем миром и оккупировать союзника, который во многом и так от него зависит? Наличие Беларуси как независимого государства с достаточно подготовленной и боеспособной армией весьма выгодно Москве – Минск является не просто союзником и партнером, а своеобразным форпостом со странами-членами Североатлантического альянса.

Россияне знают, что белорусы, как никто знающие ужас войны и оккупации, никогда и никого просто так не пустят на свою территорию и будут сражаться с агрессором всеми доступными способами. Зачем же тогда Кремлю увеличивать протяженность общей границы с блоком НАТО, который имеет главной целью противостоять ему?

Более того, чтобы оккупировать Беларусь, необходимо довольно много ресурсов, как финансовых, так и мобилизационных. И даже если забыть про все отношения, связи и обязательства, то на фоне ведения официальной Москвой войны с мировым терроризмом это вообще не представляется возможным.

Поэтому факт о четырех тысячах вагонах с российскими войсками и техникой, активно муссировавшийся некоторыми экспертами для объяснения возможности захвата Синеокой, только доказывает, что это не реально. И даже информационные вбросы ряда оппозиционных СМИ о прибытии российских войск в количестве, сопоставимом по численности с армией Беларуси, также терпят фиаско.

Необходимо обозначить тот факт, что это общее количество платформ на весь год, а не для одного учения. И даже если рассуждать как упомянутые эксперты, то все равно «из четырех тысяч вагонов две тысячи вагонов отправятся в район проведения и две тысячи вагонов – обратно», при этом объем воинских железнодорожных перевозок ВС РФ в 2017 году соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Беларуси учений прошлых лет: «Запад-2009» – более 6 тысяч вагонов, «Запад-2013» – почти 2,5.

На маневрах текущего года, которые станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России будет задействована лишь региональная группировка войск (сил). В ее состав входят Вооруженные Силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России. Причем на учение прибудет только часть сил и средств этой армии.

Общая численность привлекаемых на учение войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, – то есть, не более 13 тысяч человек личного состава. В этом смогут убедиться многочисленные наблюдатели, в том числе и от блока НАТО, которых пригласят на маневры.

«От Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около трех тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники», – заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

«Замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России, – все это разрабатывается и согласовывается с белорусской стороной. Все передвижения войск также контролируются нами», – пояснил министр.

Он также подчеркнул, что маневры не представляют угрозы и для западных стран, поскольку имеют оборонительный характер.

Очевидно, что такой численностью и в условиях, когда российский контингент будет разбросан по всей территории Беларуси, невозможно захватить и контролировать страну. Тем более что белорусских военнослужащих будет в разы больше, да и, несмотря на дружественные отношения, большинство населения республики будет против этого.

Однако цель у «экспертов», а также отдельных политиков и ресурсов не объяснять и апеллировать фактами, а обвинить «режим Лукашенко» в сдаче страны, военнослужащих – в лояльности к Москве, россиян – в агрессии, а всему миру продемонстрировать наличие угрозы с Востока, после чего получить очередные гранты и дивиденды.

На этом фоне, как-то тихо и незаметно, в преддверии Дня Победы, 8 мая в Эстонии начались крупные военные учения «Весенний шторм» с участием около 13 тысяч военнослужащих из стран-членов НАТО и их партнеров (ровно столько же, сколько заявлено и для участия в ССУ «Запад – 2017»!). В маневрах задействована тяжелая боевая техника сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО, а также авиация и флот.

И ничего – белорусские «демократы» не увидели почему-то в этом никакой агрессии, угроз или создаваемого плацдарма.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на торжественных мероприятиях в честь 9 мая, отметил, что в мире возрастает международная напряженность, возрождаются идеи мирового господства, в разных регионах планеты полыхают вооруженные конфликты.

«Угрозам подвергается и наша Беларусь – у наших границ накапливаются военные арсеналы, буквально по соседству размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры. С помощью нашей внутренней пятой колонны предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны», – отметил Глава государства.

«Поэтому особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. В Беларуси умеют извлекать уроки из истории и понимают, что порох нужно держать сухим. Но самое главное – в мирное время пушки должны быть зачехлены. И расчехлять их можно только на учениях. Что мы, кстати, и делаем», – отметил Президент.

Поэтому давайте не спекулировать темой учений, а способствовать развитию взаимовыгодных отношений со всеми странами, а также миру и спокойствию в нашем регионе.

В настоящее время неадекватность некоторых аналитиков, экспертов и политиков очевидна всем. И потому по отношению к ним лучше вести себя как психиатр с пациентом.

Владимир Вуячич