США испытали доработанный БПЛА "ScanEagle" с водородным топливным элементом
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БЛА ScanEagle
Источник: Boeing
Американская компания Insitu провела успешные испытания доработанной версии легкого разведывательного беспилотного летательного аппарата ScanEagle. Как пишет Aviation Week , вместо обычного поршневого двигателя мощностью 1,5 лошадиные силы аппарат получил электромотор, за питание которого отвечал водородный топливный элемент, передает "Nplus1".
Беспилотные аппараты ScanEagle используются ВМС и Морской пехотой США для разведки и рекогносцировки. Аппарат позволяет получать данные о позициях противника, однако из-за использования на нем поршневого двигателя сильно шумит и может быть замечен с большого расстояния. Это ограничивает возможности применения беспилотника.
Использование электромоторов позволяет снизить шумность беспилотных аппаратов. Во время испытаний доработанного аппарата Insitu зафиксировала существенно снижение уровня шума аппарата по сравнению с базовой версией ScanEagle. Данные о зафиксированном уровне шума не раскрываются. Менее шумный аппарат сможет подлетать ближе к позициям противника.
Доработанный беспилотник ScanEagle получил водородный топливный элемент, разработанный американской компанией Ballard Power Systems. Питающийся от него электромотор вращает пятилопастной воздушный винт (в базовой версии используется винт с двумя лопастями). Использовали винта с большим количеством лопастей позволило улучшить летные характеристики ScanEagle.
Базовая версия ScanEalge имеет в длину 1,7 метра и размах крыла 3,1 метра. Аппарат с максимальной взлетной массой 22 килограмма способен нести полезную нагрузку массой 3,4 килограмма. Беспилотник может выполнять полеты на скорости до 148 километров в час и находиться в воздухе около 24 часов. ScanEagle оснащен камерой высокого разрешения и тепловизором.
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10.05.2017
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