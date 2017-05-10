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В Швейцарии испытан первый стратосферный самолет на солнечных батареях

11.05.2017 Газета.ru 365 0
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Elektra-2
БЛА Elektra-2
Источник: The Engineer

В Швейцарии впервые поднялся в воздух прототип самолета, летающего на солнечной энергии, — он предназначен для полетов в стратосфере на высоте до 20 км. Как сообщает The Engineer, испытательный полет состоялся 5 мая и продолжался семь минут на высоте 300 м.


«Электрические и солнечные самолеты будут среди главных достижений XXI века. Наш самолет, который может летать на высотах до 25 км, открывает окно в электрическую и солнечную высотную авиацию», — сказал пилот-испытатель Рафаэль Домиан.


По словам разработчиков, Elektra-2 станет первым в мире самолетом на солнечной тяге, способным поднять на 20-километровую высоту груз до 100 кг. Сам самолет весит 420 кг и сможет, находясь на такой высоте, служить источником сигнала для интернета в труднодоступных районах.
10.05.2017
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Страны
Швейцария
Проекты
ИТ

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