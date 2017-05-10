В Швейцарии испытан первый стратосферный самолет на солнечных батареях



БЛА Elektra-2

Источник: The Engineer БЛА Elektra-2Источник: The Engineer

В Швейцарии впервые поднялся в воздух прототип самолета, летающего на солнечной энергии, — он предназначен для полетов в стратосфере на высоте до 20 км. Как сообщает The Engineer, испытательный полет состоялся 5 мая и продолжался семь минут на высоте 300 м.

«Электрические и солнечные самолеты будут среди главных достижений XXI века. Наш самолет, который может летать на высотах до 25 км, открывает окно в электрическую и солнечную высотную авиацию», — сказал пилот-испытатель Рафаэль Домиан.

По словам разработчиков, Elektra-2 станет первым в мире самолетом на солнечной тяге, способным поднять на 20-километровую высоту груз до 100 кг. Сам самолет весит 420 кг и сможет, находясь на такой высоте, служить источником сигнала для интернета в труднодоступных районах.