В Швейцарии испытан первый стратосферный самолет на солнечных батареях
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БЛА Elektra-2
Источник: The Engineer
В Швейцарии впервые поднялся в воздух прототип самолета, летающего на солнечной энергии, — он предназначен для полетов в стратосфере на высоте до 20 км. Как сообщает The Engineer, испытательный полет состоялся 5 мая и продолжался семь минут на высоте 300 м.
«Электрические и солнечные самолеты будут среди главных достижений XXI века. Наш самолет, который может летать на высотах до 25 км, открывает окно в электрическую и солнечную высотную авиацию», — сказал пилот-испытатель Рафаэль Домиан.
По словам разработчиков, Elektra-2 станет первым в мире самолетом на солнечной тяге, способным поднять на 20-километровую высоту груз до 100 кг. Сам самолет весит 420 кг и сможет, находясь на такой высоте, служить источником сигнала для интернета в труднодоступных районах.
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10.05.2017
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