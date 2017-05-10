Украина и Турция намерены сотрудничать в создании беспилотной техники
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"Аэродинамически подобная летающая модель" беспилотного летательного аппарата "Горлица" АН-БК-1 разработки ГП "Антонов". Киев, 29.08.2016
Источник: ГК "Укроборонпром"
Украина и Турция готовят расширение ВТС, стороны намерены наладить сотрудничество в создании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных, сообщила в среду пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
Согласно сообщению, в рамках проходящей 9-12 мая в Стамбуле 13-й международной оборонной IDEF-2017, ГП "Антонов" (Киев) и Turkish Aerospace Industries (TAI) подписан меморандум о сотрудничестве в разработке и производстве различных модификаций БПЛА, в том числе ударных, для нужд ВС Украины.
Новые договоренности подписаны с участием секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины Александра Турчинова, уточняет пресс-служба.
TAI - турецкий технологический центр по проектированию, разработке, производству и интеграции, модернизации и послепродажному обслуживания аэрокосмических систем. Компания имеет современное самолетостроительное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечивает широкие возможности производства - от изготовления деталей для сборки самолета до летных испытаний и поставки конечному потребителю.
ГП "Антонов" ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
В настоящее время ГП "Антонов" в инициативном порядке ведет работы по созданию многофункционального оперативно-тактического беспилотного авиационного комплекса (БПАК) "Горлица" дальностью полета более 1 тыс. км. Согласно ранее озвученным оценкам, при условии обеспечения финансирования, поставка новой беспилотной техники в армию может быть начата в 2018 году.
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10.05.2017
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