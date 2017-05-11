В России начнут производить легкие гражданские вертолеты
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Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Холдинг "Вертолёты России" намерен выпускать на Улан-Удэнском авиационном заводе лёгкие гражданские вертолеты, спроектированные в Италии, сообщил РИА Новости источник в компании.
"Крупная итальянская компания разработала для "Вертолётов России" проект лёгкого вертолёта. В настоящее время подписывается договор с Улан-удэнским вертолётным заводом, который будет его производить. Речь идёт о том, что пора готовить производственную площадку", - сказал источник.
По его словам, также сегодня ведётся поиск зарубежного партнёра, который будет производить для вертолёта начинку - двигатель и авионику.
"Это будет вертолёт грузоподъёмностью не более пяти человек, как американский лёгкий вертолёт Robinson. Для России производство гражданских лёгких вертолётов является слабым местом, таких моделей у нас совсем нет", - добавил собеседник агентства.
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10.05.2017
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Друг Георгия
410
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№1
11.05.2017 07:53
Цитата, q
Для России производство гражданских лёгких вертолётов является слабым местом, таких моделей у нас совсем нет", - добавил собеседник агентства.
;D ;D ;D Чем это "не ко двору" пришлись родные, Российские
"Роторфлай" Кумертау
и "Актай" Казань
?????!!!!!.....
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beka1
1029
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№2
11.05.2017 08:33
Друг Георгия, Вы упускаете из виду фактор наличия в составе совета директоров ,,Вертолётов России,, А.Э. Сердюкова! Это многое объясняет...
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Друг Георгия
410
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№4
11.05.2017 10:01
Цитата, q
По его словам, также сегодня ведётся поиск зарубежного партнёра, который будет производить для вертолёта начинку - двигатель и авионику.
А это как надо воспринимать, при отечественных изысках, при чём вполне достойных
( http://intelaviatech.com/ru/avia/mnk/mnk-descript )
( http://nnm.me/blogs/alexey345/dvigatel-kotoryy-zhdali-miniatyurnyy-gtd-dlya-maloy-aviacii/ )
( https://boomstarter.ru/projects/DDA_maslov/118803 )
???
Тоже в ракурсе "сердюковщины"??? Или же в активных поисках "партнёрщины из коньюктурщины", с миротворческо-политическо-союзнической подоплекой???
И в ущерб собственного развития!!! Так бы уж и писали, открытым текстом о "благих и корыстных целях"! А то развели демагогию, с прежней поднадоевшей "песенкой" о "продвинутом западе"... >:(
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beka1
1029
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№6
11.05.2017 21:17
Абсолютное импортозамещение в КНДР. У нас же импортозамещение в основном в сфере ВПК, да и то с учетом финансового фактора. Сам Темнейший о том говорил...
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штурм
2692
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№7
11.05.2017 22:36
кому эта отвётрочная сборка нужна, покупателей на эту продукцию фактически нет, если только Китай решили этой продукцией "завалить"....
Гос.структурам нужно раз и навсегда запретить закупать импортную авиатехнику т.к. достаточно отечественных разработок и Ансаты и Касатки и Ка 226...
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