В России начнут производить легкие гражданские вертолеты



Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России" Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Холдинг "Вертолёты России" намерен выпускать на Улан-Удэнском авиационном заводе лёгкие гражданские вертолеты, спроектированные в Италии, сообщил РИА Новости источник в компании.

"Крупная итальянская компания разработала для "Вертолётов России" проект лёгкого вертолёта. В настоящее время подписывается договор с Улан-удэнским вертолётным заводом, который будет его производить. Речь идёт о том, что пора готовить производственную площадку", - сказал источник.

По его словам, также сегодня ведётся поиск зарубежного партнёра, который будет производить для вертолёта начинку - двигатель и авионику.

"Это будет вертолёт грузоподъёмностью не более пяти человек, как американский лёгкий вертолёт Robinson. Для России производство гражданских лёгких вертолётов является слабым местом, таких моделей у нас совсем нет", - добавил собеседник агентства.