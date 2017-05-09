FNSS демонстрирует на IDEF 2017 свои перспективные машины



Средний танк Kaplan MT

Источник: defence-blog.com Средний танк Kaplan MTИсточник: defence-blog.com

Продолжая расширять свое семейство инновационных продуктов, турецкая компания FNSS представляет свои новые машины на выставке IDEF 2017.

На свое стенде FNSS представит следующие сухопутные машины и системы вооружений:

Современный средний танк KAPLAN MT

Бронированную боевую машину пехоты нового поколения KAPLAN-30

Бронированную боевую машину пехоты нового поколения KAPLAN-20

Тактическую колесную бронированную машину PARS III 8x8

Тактическую колесную бронированную машину PARS III 6x6

Тактический колесный бронетранспортер специального назначения PARS SCOUT 6x6

Противотанковая машина PARS 4x4

Двухместная башня TEBER-30

Башня с дистанционным управлением TEBER-30

После того, как на выставке IDEX 2017 была показана концепция среднего танка для индонезийской армии, на IDEF 2016 компания продемонстрирует опытный образуц KAPLAN MT.

К. Наиль Курт (K. Nail Kurt), генеральный менеджер и главный исполнительный директор FNSS, сообщил о прогрессе, достигнутом FNSS к настоящему времени: «В соответствии со стратегическим планом, который мы изложили пять лет назад, мы действовали активно, вкладывая средства в технологии и возможности турецких вооруженных сил и армий по всему миру. Результатом стало наше семейство гусеничных боевых бронированных машин от 15 до 30 тонн, способных отвечать различным требованиям; наше семей колесных бронированных машин от 4х4 до 8х8; а также нашей семейство бронированных инженерных машин, которое включает в себя SAMUR и KUNDUZ. В дополнение к этим уже существующим семействам мы сейчас готовимся к тому, чтобы представить современный танк среднего веса KAPLAN MT и бронированную штурмовую плавающую машину ZAHA. Кроме того, мы также удовлетворяем потребности наших клиентов в вооружении благодаря нашим пилотируемым и беспилотным башням, вооруженным 25, 30 и 40-мм пушками. Сегодня компания FNSS с ее обширным семейством продуктов, а также эффективностью и технологиями, которые характеризуют ее продукцию, является одним из ведущих мировых производителей сухопутных платформ».

Что касается перспектив, Курт также дал следующие намеки: «В последнее время FNSS принимала участие в различных проектах, связанных с созданием и серийным производством машин PARS 4x4, KAPLAN 15, ACV 30 и ZAHA в Турции. За границей она также достигла нового и значительного успеха в экспорте PARS 6x6 и PARS 8x8. Все эти достижения в течение одного-двух лет принесут для региона годовой оборот компании в размере 500 миллионов долларов. Согласно нашему новому стратегическому плану, наша цель на предстоящий период - достичь оборота в 1 млрд долларов. Мы достигнем этого как с нашим текущим семейством продуктов, так и с новыми платформами...».

Заключительные замечания Курта касались клиентов компании: «FNSS - это компания, которая с самого своего основания с большим усердием и вниманием относится к каждому из своих начинаний. … Мы работаем над проектами совместных разработок для AV8 в Малайзии и KAPLAN MT в Индонезии. В Саудовской Аравии мы работаем в рамках государственного предприятия с нашим местным партнером.»

Сергей Вэй