МиГ-29. Достоинства и недостатки



Истребитель МиГ-29 ВВС Польши

Источник: Maciek Wolanski Истребитель МиГ-29 ВВС ПольшиИсточник: Maciek Wolanski

В 1997 году ВВС США купили 17 истребителей МиГ-29 из состава ВВС Молдовы, чтобы всесторонне изучить этот самолет, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airspacemag.com (сентябрь 2014).

Эта продажа стала еще одним бесчестьем в череде унижений, последовавших за распадом СССР. МиГи предназначались для продажи в Иран, но вместо него они достались США. "Любая страна будет расстроена, если его самое современное вооружение попадет в руки противника, который сможет полностью его протестировать", говорит московский авиационный историк Сергей Исаев. "Интересно, был бы счастлив Белый дом (США), если Мексика, скажем, продаст России вертолеты UH-60L Blackhawk?", спрашивает он.

После распада СССР и воссоединения Германии более 20 истребителей этого типа вошли в состав люфтваффе. Этот самолет освоили специально отобранные лучшие молодые летчики ВВС Германии, имевшие опыт пилотирования истребителей американского производства. Во время учебных боев с истребителями F-16 и F-18 самолеты МиГ-29 показали хорошую маневренность, однако их самым большим достоинством оказалась УР воздушного боя Р-73 (АА-11 Archer), которая могла наводиться на цель простым поворотом головы пилота с фиксацией метки прицела (простой монокулярной линзы) на цели, даже если траектория полета значительно отличалась от курса самолета противника. Такая возможность была достигнута в ВВС США только в 2002 году, когда была принята на вооружение версия УР Sidewinder с нашлемной системой целеуказания.

Серьезным недостатком МиГ-29 стал небольшой запас топлива, невысокая экономичность двигателей, малая дальность, радиус и продолжительность полета. Кроме того, было выявлено, что этот самолет имеет весьма небогатое радиоэлектронное оборудование, которое не могло обеспечить пилота информацией от самолетов ДРЛО. Подготовка пилотов Варшавского договора была очень простой - взлет по команде диспетчера, перехват цели по его же командам на небольшом удалении от аэродрома и возвращение на базу. Самолет не мог выполнять серьезных функций как ударный, это был чисто фронтовой перехватчик с очень небольшим боевым радиусом. Ситуационная осведомленность пилота этого самолета очень невысока, отмечали западные пилоты.

Отмечается, что экспорт этих самолетов идет ни шатко ни валко, в отличие от F-16. Сегодня Россия предлагает более современный вариант МиГ-35, который, по планам, будет принят на вооружение ВВС России в 2016 году (эти ожидания до сих пор не оправдались - прим. ВП).

В 2010 году Россия подняла в небо прототип Т-50 ПАК ФА - конкурента F-22 . "Однако есть большое подозрение, что этот самолет не может быть таким же малозаметным как Raptor", говорит военный эксперт Ben Lambeth (Бен Ламбет). Т-50 видится дальнейшим развитием Су-27, который будет отставать от F-22 на 10 лет, полагает эксперт.