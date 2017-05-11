В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет

Андрей Л. 8995

№4 11.05.2017 08:47 Akula сообщ. №3 Цитата, круто. похоже серьезней, чем пак-фа прорыв, электродвигатель в колесе весь грузовой рынок явно переформатирует.

Не заработал. Провалил испытания на бездорожье. Отказались от этой идеи перешли на другую, но кончились деньги и прошли сроки. В конце прошлого года Когогин должен был по этой теме встречаться с Путиным, решать, что делать дальше и как то отчитываться за то, что за 12 лет не добился нужного результата.

По асфальту проехать могут, прототипы готовы, но в серию они не пойдут.



Почти такая же беда с беспилотным - подводит электроника, сделали своё ПО, которому не нужна особая разметка дорог, что требуют многие иностранные разработки для гражданского рынка, НО - "зрение" не позволяет добиться нужного результата - гарантированной работы в большинстве нештатных ситуаций, штатно же всё работает, даже обездвиженные или движущиеся объекты на дороге распознает и принимает верные решения.



Правда такого же результата добились уже даже творческие группы в нескольких институтах, которым такие деньги на это не выделяли. В общем много вопросов в Камазу! Не заработал. Провалил испытания на бездорожье. Отказались от этой идеи перешли на другую, но кончились деньги и прошли сроки. В конце прошлого года Когогин должен был по этой теме встречаться с Путиным, решать, что делать дальше и как то отчитываться за то, что за 12 лет не добился нужного результата.По асфальту проехать могут, прототипы готовы, но в серию они не пойдут.Почти такая же беда с беспилотным - подводит электроника, сделали своё ПО, которому не нужна особая разметка дорог, что требуют многие иностранные разработки для гражданского рынка, НО - "зрение" не позволяет добиться нужного результата - гарантированной работы в большинстве нештатных ситуаций, штатно же всё работает, даже обездвиженные или движущиеся объекты на дороге распознает и принимает верные решения.Правда такого же результата добились уже даже творческие группы в нескольких институтах, которым такие деньги на это не выделяли. В общем много вопросов в Камазу!