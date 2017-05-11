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В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет

11.05.2017 Lenta.ru 2455 12
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К-78504
Седельный тягач К-78504 8х8 для буксирования прицепных систем массой 90-165 т
Источник: АО "Ремдизель"

В Набережных Челнах 9 мая впервые показали прототипы перспективных тягачей для ракетных систем разных типов, сообщил российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий.

Разработкой машин нового поколения занимается дочернее предприятие "КамАЗа" — завод "Ремдизель". Техника создается в рамках научно-исследовательской работы "Платформа" и опытно-конструкторской работы "Платформа-О", подразумевающих создание семейства тягачей с электромеханической трансмиссией для ракетных систем различных типов.

Работы над этими проектами начались в России во второй половине 2000-х годов, чтобы обеспечить независимость от поставок машин белорусского производства. Также сыграли роль недостаточное количество и номенклатура отечественных машин, выпускаемых на Брянском автомобильном заводе и Курганском заводе колесных тягачей.

В июле 2016 года сообщалось о том, что работа по программам "Платформа" и "Платформа-О" не увенчалась успехом, а сроки завершения программ сдвинуты с 2020-го на 2022 год. Также сообщалось, что в рамках новой НИР под шифром "Компрессор" ведется создание семейство тягачей с традиционной механической трансмиссией.


Шасси К-7350 8х8 для установки различного целевого оборудования
Источник: АО "Ремдизель"

Шасси К-7350
Источник: АО "Ремдизель"

Седельный тягач К-78504
Источник: АО "Ремдизель"

Шасси К-7350 и седельный тягач К-78504, вид сборку
Источник: АО "Ремдизель"
10.05.2017
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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
КАМАЗ
ЦАСТ
Проекты
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  • Комментарии
Комментариев 12, отображено с 1 по 12
№1
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
RU
Андрей Л.
8995
№2
11.05.2017 08:10
Цитата, штурм сообщ. №1
в 2007-м приобрести у Белоруссии лицензию на производство 4-х моделей тягачей МЗКТ

Это оказалось совсем не просто, если не сказать - невозможно.
+7
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LV
Akula
1328
№3
11.05.2017 08:43
круто. похоже серьезней, чем пак-фа прорыв, электродвигатель в колесе весь грузовой рынок явно переформатирует.
кстати на картинках присутствует и  7350, это вроде не платформа-о, там вроде обычный карданный вал, как у белоруссов.
0
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RU
Андрей Л.
8995
№4
11.05.2017 08:47
Цитата, Akula сообщ. №3
круто. похоже серьезней, чем пак-фа прорыв, электродвигатель в колесе весь грузовой рынок явно переформатирует.

Не заработал. Провалил испытания на бездорожье. Отказались от этой идеи перешли на другую, но кончились деньги и прошли сроки. В конце прошлого года Когогин должен был по этой теме встречаться с Путиным, решать, что делать дальше и как то отчитываться за то, что за 12 лет не добился нужного результата.
По асфальту проехать могут, прототипы готовы, но в серию они не пойдут.

Почти такая же беда с беспилотным - подводит электроника, сделали своё ПО, которому не нужна особая разметка дорог, что требуют многие иностранные разработки для гражданского рынка, НО - "зрение" не позволяет добиться нужного результата - гарантированной работы в большинстве нештатных ситуаций, штатно же всё работает, даже обездвиженные или движущиеся объекты на дороге распознает и принимает верные решения.

Правда такого же результата добились уже даже творческие группы в нескольких институтах, которым такие деньги на это не выделяли. В общем много вопросов в Камазу!
+3
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RU
MaoDz
985
№5
11.05.2017 09:35
Пипец, при наличие минских тягачей (посмотреть можно) и огромной базы за 12 ! лет на создать не сложную в общем-то машину. Это жесть.
+1
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BY
sancho16
17
№6
11.05.2017 10:45
Не надо ни чему удивляться,коррупция делает своё дело.Паханы трёх заводов,КАМАЗ,КЗКТ и БАЗ перегрызлись между собой как собаки,за кусок бюджетного пирога,главное бабло,любой ценой и ничего святого.А делают они однотипные машины,которые в таком количестве Российской оборонке не нужны и качество никудышное.Потому Алмаз-Антей и пересадил С-400 и С-500 на старый-добрый МАЗ-543 и МЗКТ-7930.Хоть минобороны и заставляют покупать своё дерьмо за очень дорого,как было с гусеничными шасси коломенского завода по цене нового Т-90,армии нужно лучшее а не просто своё.
0
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LV
Akula
1328
№7
11.05.2017 11:16
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Не заработал. Провалил испытания на бездорожье. Отказались от этой идеи перешли на другую, но кончились деньги и прошли сроки.
я так понимаю блогеры милитарипаритета над вами поглумились  ?
ок, я запомню и потролю, когда будет официальное заявление.
я люблю это дело :)

Цитата, MaoDz сообщ. №5
Пипец, при наличие минских тягачей (посмотреть можно) и огромной базы за 12 ! лет на создать не сложную в общем-то машину. Это жесть.

клоуны, сосредоточтесь. именно потому что они посмотрели на белорусские поделки они не стали делать несложную машину, а сделали прорывную с электромоторами в колесах. без трансмиссии, коробки передач и прочего хлама, который невозможно масштабировать.
0
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RU
Андрей Л.
8995
№8
11.05.2017 11:52
Цитата, Akula сообщ. №7
клоуны, сосредоточтесь. именно потому что они посмотрели на белорусские поделки они не стали делать несложную машину

Ну, там знаете, много клоунов встрепенулось, и только очень умное хамоватое быдло, как всегда спокойно и в далеке от всего, зато везде сунется с комментом.
+2
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RU
Андрей Л.
8995
№9
11.05.2017 11:57
Akula - будете вести беседы в таком стиле, только в таком стиле и буду именно Вам отвечать. Мне по части хамства до вас конечно далеко, на зато у меня ресурс поболе. Так что Вы либо начните уважать собеседников, либо смените площадку, на ту что побыдлее.
+1
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RU
штурм
2693
№10
11.05.2017 12:44
Цитата, Akula сообщ. №3
круто. похоже серьезней, чем пак-фа прорыв, электродвигатель в колесе весь грузовой рынок явно переформатирует.

Белазы уже лет сорок по такой схеме работают, притом в карьерах и на крайнем Севере
+2
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LV
Akula
1328
№11
11.05.2017 13:06
Цитата, штурм сообщ. №10
Белазы уже лет сорок по такой схеме работают, притом в карьерах и на крайнем Севере
нет. там электродвижок и трансмиссия на ось, а тут мотор в колесе.
0
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RU
MaoDz
985
№12
11.05.2017 13:06
Цитата, q
клоуны, сосредоточтесь. именно потому что они посмотрели на белорусские поделки они не стали делать несложную машину, а сделали прорывную с электромоторами в колесах. без трансмиссии, коробки передач и прочего хлама, который невозможно масштабировать.
Про клоунов вам выше написали, про "прорыв" тоже, и не только белазы кстати, есть и импортные такие образцы, работающие уже кучу лет, тот же Caterpillar.
Ключевое слово СДЕЛАЛИ. Но пока ничего не сделали, к сожалению.
Мотор колесо уже давно не ноу хау. А акула жжет, в баню пожалуй хочет))) Скорее всего пожизненную))
+1
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