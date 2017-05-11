В Набережных Челнах показали новые тягачи для стратегических и зенитных ракет
|
|
Седельный тягач К-78504 8х8 для буксирования прицепных систем массой 90-165 т
Источник: АО "Ремдизель"
В Набережных Челнах 9 мая впервые показали прототипы перспективных тягачей для ракетных систем разных типов, сообщил российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий.
Разработкой машин нового поколения занимается дочернее предприятие "КамАЗа" — завод "Ремдизель". Техника создается в рамках научно-исследовательской работы "Платформа" и опытно-конструкторской работы "Платформа-О", подразумевающих создание семейства тягачей с электромеханической трансмиссией для ракетных систем различных типов.
Работы над этими проектами начались в России во второй половине 2000-х годов, чтобы обеспечить независимость от поставок машин белорусского производства. Также сыграли роль недостаточное количество и номенклатура отечественных машин, выпускаемых на Брянском автомобильном заводе и Курганском заводе колесных тягачей.
В июле 2016 года сообщалось о том, что работа по программам "Платформа" и "Платформа-О" не увенчалась успехом, а сроки завершения программ сдвинуты с 2020-го на 2022 год. Также сообщалось, что в рамках новой НИР под шифром "Компрессор" ведется создание семейство тягачей с традиционной механической трансмиссией.
|Шасси К-7350 8х8 для установки различного целевого оборудования
|Источник: АО "Ремдизель"
|Шасси К-7350
|Источник: АО "Ремдизель"
|Седельный тягач К-78504
|Источник: АО "Ремдизель"
|Шасси К-7350 и седельный тягач К-78504, вид сборку
|Источник: АО "Ремдизель"
|
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.08.2016 "Это вопрос выживания"
11.05.2016 От парада до парада: 12 выходов в свет боевой техники из Татарстана
29.02.2012 Оборонный разговор на земле святынь
22.08.2011 АМЗ планирует выпускать пять новых видов бронированной техники
30.04.2010 Западный эксперт рассмотрел итоги российского военного «Круглого стола»
28.04.2017 Проекту большого военного беспилотника не хватило денег Минобороны
27.04.2017 Египет начал получать первые самолеты МиГ-29 из России
10.03.2017 Владимир Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии РВСН им. Петра Великого
|
Андрей Л.
8995
|
№2
11.05.2017 08:10
Цитата, штурм сообщ. №1
в 2007-м приобрести у Белоруссии лицензию на производство 4-х моделей тягачей МЗКТ
Это оказалось совсем не просто, если не сказать - невозможно.
|
+7Сообщить модератору
|
Akula
1328
|
№3
11.05.2017 08:43
круто. похоже серьезней, чем пак-фа прорыв, электродвигатель в колесе весь грузовой рынок явно переформатирует.
кстати на картинках присутствует и 7350, это вроде не платформа-о, там вроде обычный карданный вал, как у белоруссов.
|
0Сообщить модератору
|
Андрей Л.
8995
|
№4
11.05.2017 08:47
Цитата, Akula сообщ. №3
круто. похоже серьезней, чем пак-фа прорыв, электродвигатель в колесе весь грузовой рынок явно переформатирует.
Не заработал. Провалил испытания на бездорожье. Отказались от этой идеи перешли на другую, но кончились деньги и прошли сроки. В конце прошлого года Когогин должен был по этой теме встречаться с Путиным, решать, что делать дальше и как то отчитываться за то, что за 12 лет не добился нужного результата.
По асфальту проехать могут, прототипы готовы, но в серию они не пойдут.
Почти такая же беда с беспилотным - подводит электроника, сделали своё ПО, которому не нужна особая разметка дорог, что требуют многие иностранные разработки для гражданского рынка, НО - "зрение" не позволяет добиться нужного результата - гарантированной работы в большинстве нештатных ситуаций, штатно же всё работает, даже обездвиженные или движущиеся объекты на дороге распознает и принимает верные решения.
Правда такого же результата добились уже даже творческие группы в нескольких институтах, которым такие деньги на это не выделяли. В общем много вопросов в Камазу!
|
+3Сообщить модератору
|
MaoDz
985
|
№5
11.05.2017 09:35
Пипец, при наличие минских тягачей (посмотреть можно) и огромной базы за 12 ! лет на создать не сложную в общем-то машину. Это жесть.
|
+1Сообщить модератору
|
sancho16
17
|
№6
11.05.2017 10:45
Не надо ни чему удивляться,коррупция делает своё дело.Паханы трёх заводов,КАМАЗ,КЗКТ и БАЗ перегрызлись между собой как собаки,за кусок бюджетного пирога,главное бабло,любой ценой и ничего святого.А делают они однотипные машины,которые в таком количестве Российской оборонке не нужны и качество никудышное.Потому Алмаз-Антей и пересадил С-400 и С-500 на старый-добрый МАЗ-543 и МЗКТ-7930.Хоть минобороны и заставляют покупать своё дерьмо за очень дорого,как было с гусеничными шасси коломенского завода по цене нового Т-90,армии нужно лучшее а не просто своё.
|
0Сообщить модератору
|
Akula
1328
|
№7
11.05.2017 11:16
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Не заработал. Провалил испытания на бездорожье. Отказались от этой идеи перешли на другую, но кончились деньги и прошли сроки.я так понимаю блогеры милитарипаритета над вами поглумились ?
ок, я запомню и потролю, когда будет официальное заявление.
я люблю это дело :)
Цитата, MaoDz сообщ. №5
Пипец, при наличие минских тягачей (посмотреть можно) и огромной базы за 12 ! лет на создать не сложную в общем-то машину. Это жесть.
клоуны, сосредоточтесь. именно потому что они посмотрели на белорусские поделки они не стали делать несложную машину, а сделали прорывную с электромоторами в колесах. без трансмиссии, коробки передач и прочего хлама, который невозможно масштабировать.
|
0Сообщить модератору
|
Андрей Л.
8995
|
№8
11.05.2017 11:52
Цитата, Akula сообщ. №7
клоуны, сосредоточтесь. именно потому что они посмотрели на белорусские поделки они не стали делать несложную машину
Ну, там знаете, много клоунов встрепенулось, и только очень умное хамоватое быдло, как всегда спокойно и в далеке от всего, зато везде сунется с комментом.
|
+2Сообщить модератору
|
Андрей Л.
8995
|
№9
11.05.2017 11:57
Akula - будете вести беседы в таком стиле, только в таком стиле и буду именно Вам отвечать. Мне по части хамства до вас конечно далеко, на зато у меня ресурс поболе. Так что Вы либо начните уважать собеседников, либо смените площадку, на ту что побыдлее.
|
+1Сообщить модератору
|
штурм
2693
|
№10
11.05.2017 12:44
Цитата, Akula сообщ. №3
круто. похоже серьезней, чем пак-фа прорыв, электродвигатель в колесе весь грузовой рынок явно переформатирует.
Белазы уже лет сорок по такой схеме работают, притом в карьерах и на крайнем Севере
|
+2Сообщить модератору
|
Akula
1328
|
№11
11.05.2017 13:06
Цитата, штурм сообщ. №10
Белазы уже лет сорок по такой схеме работают, притом в карьерах и на крайнем Северенет. там электродвижок и трансмиссия на ось, а тут мотор в колесе.
|
0Сообщить модератору
|
MaoDz
985
|
№12
11.05.2017 13:06
Цитата, q
клоуны, сосредоточтесь. именно потому что они посмотрели на белорусские поделки они не стали делать несложную машину, а сделали прорывную с электромоторами в колесах. без трансмиссии, коробки передач и прочего хлама, который невозможно масштабировать.Про клоунов вам выше написали, про "прорыв" тоже, и не только белазы кстати, есть и импортные такие образцы, работающие уже кучу лет, тот же Caterpillar.
Ключевое слово СДЕЛАЛИ. Но пока ничего не сделали, к сожалению.
Мотор колесо уже давно не ноу хау. А акула жжет, в баню пожалуй хочет))) Скорее всего пожизненную))
|
+1Сообщить модератору