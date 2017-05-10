Группа "Кронштадт" поставила уникальный объединенный тренажерный комплекс для ВМС Вьетнама



Стенд Группы «Кронштадт» на выставке IDEX-2017

Источник: http://kronshtadt.ru/ Стенд Группы «Кронштадт» на выставке IDEX-2017Источник: http://kronshtadt.ru/

ЦАМТО, 10 мая. Группа "Кронштадт" поставила уникальный объединенный тренажерный комплекс надводного корабля и противолодочного вертолета для Военно-морских сил Вьетнама.

Как сообщила пресс-служба группы "Кронштадт", компания "Р.Е.Т. Кронштадт" (входит в группу "Кронштадт") в рамках государственного контракта с АО "Рособоронэкспорт" осуществила поставку и ввод в эксплуатацию технических средств обучения (ТСО) для подготовки специалистов противолодочного оружия, а также выполнила комплекс работ по дооснащению и модернизации ранее поставленных комплексных тренажеров надводных кораблей проектов 11661 "Гепард-3.9" и 1241РЭ/12418 "Молния" с объединением их в единый тренажерный комплекс.

В рамках государственного контракта, заключенного в 2015 году, компания поставила модуль противолодочного оружия (ПЛО), дополнив существующие комплексные тренажеры серии "Лагуна" новыми ТСО. Результатом работы стал полноценный тренажерный комплекс для подготовки корабельных боевых расчетов и экипажей по отработке совместных действий противолодочного вертолета и корабля, в том числе в составе корабельной ударной группы, в единой среде и информационном пространстве.

Новый модуль предназначен для подготовки корабельных специалистов по освещению подводной обстановки в районе действия корабля, ведению борьбы с подводными лодками и надводными кораблями вероятного противника, диверсионными силами и средствами, а также обучения специалистов, эксплуатирующих комплексы противолодочного оружия, гидроакустических средств корабля, включая тренажер противолодочного вертолета Ка-28 с функциями пилотирования, использования гидроакустических средств и авиационного вооружения.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян подчеркнул важность успешного выполнения этого контракта и отметил, что "во многом благодаря большому практическому опыту и уникальным компетенциям группы "Кронштадт" в области тренажеростроения компания в срок выполнила все требования заказчика и создала комплексное решение, позволяющее производить полноценную подготовку специалистов ВМС Вьетнама в соответствии со свойственными кораблям задачами. Мы давно и тесно сотрудничаем с ведущими профильными российскими компаниями-разработчиками технических средств обучения для подготовки флотских специалистов и рады тому, что теперь обновленные комплексные тренажеры во Вьетнаме поддержат профессиональную подготовку личного состава".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте группы "Кронштадт".