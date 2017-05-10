Мьянма рассматривает возможность покупки подводных лодок



Модель китайской НАПЛ S26T

Источник: militaryparitet.com Модель китайской НАПЛ S26TИсточник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 10 мая. Командование Вооруженных сил Мьянмы рассматривает возможность закупки подводных лодок с целью сохранения баланса с соседними государствами, которые уже обладают, либо находятся в процессе закупки ДЭПЛ.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на заявление заместителя министра обороны контр-адмирала Мьюинт Нве (Myint Nwe), несмотря на то, что подлодки необходимы ВМС, окончательное решение будет зависеть от наличия финансовых средств.

Подготовленное ВМС предложение первоначально пройдет оценку в парламентском комитете, который осуществляет надзор за военными закупками и финансированием обороны.

В 2013 году сообщалось, что ВМС Мьянмы вели переговоры о приобретении двух подлодок с Россией. В тот же период группа военнослужащие ВМС Мьянмы прошла курс обучения применению подводных лодок в Пакистане и Индии. Еще раньше, в начале 2000-ых гг., ВМС Мьянмы интересовались приобретением мини-подлодки класса "Санг-О" в КНДР. В конечном счете, однако, проект не был реализован из-за нехватки финансовых средств.

Предположительно, запрос ВС Мьянмы на поставку подводных лодок связан с реализованной Бангладеш закупкой двух восстановленных дизель-электрических подводных лодок класса "Тип-035G" ("Минг") из состава ВМС НОАК. Церемония принятия их на вооружение состоялась 12 марта на военно-морской базе в Читтагонге. ДЭПЛ будут применяться для обеспечения защиты исключительной экономической зоны в Бенгальском заливе и повышения боевых возможностей ВМС. При этом Мьянма и Бангладеш имеют территориальные споры по ряду районов на шельфе, богатом углеводородами.

Кроме того, в последние годы большинство государств Юго-Восточной Азии приобрели или заявили о намерении закупить подводные лодки. Так, на днях власти Таиланда заключили соглашение о приобретении в Китае первой из трех запланированных ДЭПЛ класса S26T ("Тип-041").

Расширение возможностей по добыче углеводородов может положительно сказаться на планах ВС Мьянмы. Так, ранее Россия заявила о возможности получения оплаты за продажу вооружений встречными поставками углеводородов. По данным "Джейнс", оборонный бюджет Мьянмы в 2017 году достиг 2 млрд. долл. Расходы на оборону, предположительно, увеличатся до 2,3 млрд. долл. к концу десятилетия.