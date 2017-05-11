Военнослужащие соединения ПВО Восточного военного округа в Бурятии пройдут переобучение на новый ЗРК "Бук-М2"
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Самоходная огневая установка 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2» из состава 297-й зенитной ракетной бригады Центрального военного округа. Алкино (Башкирия). январь 2012 года
Источник: samoletchik.livejournal.com
ЦАМТО, 10 мая. Военнослужащие соединения ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в середине мая приступят к переобучению на новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2" в учебном центре войск ПВО в Оренбурге.
Личному составу предстоит пройти полугодовые курсы подготовки, которые завершаться полевым выходом с боевыми пусками ракет. В ходе обучения расчеты изучат устройство и тактико-технические характеристики комплекса, сдадут зачеты по мерам безопасности.
В ходе практических занятий военнослужащие освоят навыки заряжания и перевода пусковых установок в боевое положение, работы на электронном оборудовании, выполнят электронные и боевые пуски ракет.
По завершении обучения военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации с новыми ЗРК "Бук-М2", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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10.05.2017
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штурм
2692
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№1
11.05.2017 22:30
В новостном потоке совсем запутали, в Бурятии третья или четвёртая бригада войсковой ПВО получившая на вооружение Бук-М2, кто в курсе событий ???
в 2009 г первая бригада ПВО, получившая Бук -М2 была в Алкино (Башкирия)
в 2013 или 14г ещё одна бригада ЮВО получила Бук-М2
В 2016-м одна бригада ВВО получила Бук-М2, это наверно Бурятия
осенью 2016г также сообщали о размещении бригады Бук-М2 под Пензой, только непонятно это новая бригада или откуда то перевели?
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