Военнослужащие соединения ПВО Восточного военного округа в Бурятии пройдут переобучение на новый ЗРК "Бук-М2"



Самоходная огневая установка 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2» из состава 297-й зенитной ракетной бригады Центрального военного округа. Алкино (Башкирия). январь 2012 года

Источник: samoletchik.livejournal.com Самоходная огневая установка 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2» из состава 297-й зенитной ракетной бригады Центрального военного округа. Алкино (Башкирия). январь 2012 годаИсточник: samoletchik.livejournal.com

ЦАМТО, 10 мая. Военнослужащие соединения ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в середине мая приступят к переобучению на новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2" в учебном центре войск ПВО в Оренбурге.

Личному составу предстоит пройти полугодовые курсы подготовки, которые завершаться полевым выходом с боевыми пусками ракет. В ходе обучения расчеты изучат устройство и тактико-технические характеристики комплекса, сдадут зачеты по мерам безопасности.

В ходе практических занятий военнослужащие освоят навыки заряжания и перевода пусковых установок в боевое положение, работы на электронном оборудовании, выполнят электронные и боевые пуски ракет.

По завершении обучения военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации с новыми ЗРК "Бук-М2", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.