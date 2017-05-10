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Первый этап морских испытаний Ка-52К "Катран" показал высокую надежность вертолета

11.05.2017 ЦАМТО 344 0
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Вертолет Ка-52К
Вертолет Ка-52К
Источник: Сергей Бобылев / ТАСС

ЦАМТО, 10 мая. На этапе испытаний, которые проходили с конца 2016 по начало 2017 года, участвовали два вертолета Ка-52К "Катран". По результатам выполнения задач испытания вертолетов признаны успешными, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.

От базовой модели "Катран" отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, радиотехнической системы, обеспечивающей вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме.

Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52К корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать вертолет. Кроме того, на вертолете установлен комплект спасательного устройства, позволяющий спасать людей, терпящих бедствие на море.
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20970 Катран

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