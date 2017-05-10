В Санкт-Петербурге будет издан уникальный "Атлас морских навигационных карт Восточной части Финского залива"

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ЦАМТО, 10 мая. ФКУ "280 Центральное картографическое производство ВМФ" в Санкт-Петербурге в июле 2017 года издаст уникальный "Атлас морских навигационных карт Восточной части Финского залива", в основу которого легли исследования военных гидрографов Военно-морского флота.

Как сообщил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин, "Атлас будет издан в июле 2017 года и сразу же войдет в Адмиралтейскую коллекцию изданий Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Работа над Атласом завершена в 2016 году. Он прошел все необходимые редакционные проверки и получил все экспертные заключения".

По его словам, "издание "Атласа морских навигационных карт Восточной части Финского залива" – это итог огромного объема работы, проделанного военными гидрографами ВМФ России в 2015-2016 гг. С использованием гидрографических судов и катеров ВМФ и специального гидрографического оборудования произведено более 10 тыс. км съемок рельефа дна Восточной части Финского залива. Непосредственно в гидрографических исследованиях участвовали специалисты Атлантической океанографической экспедиции Балтийского флота и 53-го гидрографического района Ленинградской Военно-Морской базы. Исследования рельефа дна проводилось при помощи современных гидрографических комплексов на базе многолучевых эхолотов".

"При подготовке материалов для составления Атласа, к исследованиям Восточной части Финского залива привлекался и один из самых современных и оснащенных гидрографических катеров Российской Федерации – большой гидрографический катер "БГК-2149", принятый в состав ВМФ в начале 2016 года", – сообщил капитан 1 ранга Сергей Травин.

"В результате комплексных гидрографических исследований в Восточной части Финского залива, были откорректированы 28 морских навигационных карт, что позволит существенно повысить безопасность судоходства в этом районе. В частности, большой объем исследований был проведен в морских акваториях, прилегающих к г.Кронштадт. При изготовлении Атласа использовались фрагменты навигационных карт крупного масштаба последних лет издания", – цитирует капитана 1 ранга Сергея Травина Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.