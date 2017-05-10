В Санкт-Петербурге будет издан уникальный "Атлас морских навигационных карт Восточной части Финского залива"
|
|
Флаг ВМФ РФ
ЦАМТО, 10 мая. ФКУ "280 Центральное картографическое производство ВМФ" в Санкт-Петербурге в июле 2017 года издаст уникальный "Атлас морских навигационных карт Восточной части Финского залива", в основу которого легли исследования военных гидрографов Военно-морского флота.
Как сообщил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин, "Атлас будет издан в июле 2017 года и сразу же войдет в Адмиралтейскую коллекцию изданий Управления навигации и океанографии Минобороны РФ. Работа над Атласом завершена в 2016 году. Он прошел все необходимые редакционные проверки и получил все экспертные заключения".
По его словам, "издание "Атласа морских навигационных карт Восточной части Финского залива" – это итог огромного объема работы, проделанного военными гидрографами ВМФ России в 2015-2016 гг. С использованием гидрографических судов и катеров ВМФ и специального гидрографического оборудования произведено более 10 тыс. км съемок рельефа дна Восточной части Финского залива. Непосредственно в гидрографических исследованиях участвовали специалисты Атлантической океанографической экспедиции Балтийского флота и 53-го гидрографического района Ленинградской Военно-Морской базы. Исследования рельефа дна проводилось при помощи современных гидрографических комплексов на базе многолучевых эхолотов".
"При подготовке материалов для составления Атласа, к исследованиям Восточной части Финского залива привлекался и один из самых современных и оснащенных гидрографических катеров Российской Федерации – большой гидрографический катер "БГК-2149", принятый в состав ВМФ в начале 2016 года", – сообщил капитан 1 ранга Сергей Травин.
"В результате комплексных гидрографических исследований в Восточной части Финского залива, были откорректированы 28 морских навигационных карт, что позволит существенно повысить безопасность судоходства в этом районе. В частности, большой объем исследований был проведен в морских акваториях, прилегающих к г.Кронштадт. При изготовлении Атласа использовались фрагменты навигационных карт крупного масштаба последних лет издания", – цитирует капитана 1 ранга Сергея Травина Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
|
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2017 Балтийский флот возвращается в оперативно важные районы Атлантики
03.05.2017 В 2017 году в состав ВМФ после ремонта и восстановления технической готовности войдет ДЭПЛ «Дмитров» проекта 877
03.05.2017 Проходящий госиспытания фрегат «Адмирал Макаров» отразил атаку средств воздушного нападения условного противника
02.05.2017 Фрегат "Адмирал Макаров" на Балтике поразил комплексом "Штиль" крылатые ракеты-мишени
02.05.2017 Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
24.04.2017 В Балтийском море ракетный "Ливень" поразил цели "противника"
20.04.2017 В Балтийском море состоялись ракетные пуски в рамках Государственных испытаний нового фрегата
19.04.2017 Фрегат "Адмирал Макаров" на госиспытаниях сбил ракету-мишень с помощью комплекса "Штиль"