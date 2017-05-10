Военно-морской флот получит два перспективных морских транспорта вооружения проекта 20360М до 2021 года
|
|
Проектное изображение морского транспорта вооружения проекта 20360М
Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел»
ЦАМТО, 10 мая. На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске 5 мая состоялась закладка головного морского транспорта вооружения проекта 20360М. Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева кораблю присвоено имя "Геннадий Дмитриев".
Перспективный транспорт вооружения будет иметь ледовое усиление корпуса, двойные борта и днище, что подразумевает возможность его эксплуатации как на чистой воде, так и в условиях Крайнего Севера. Также проектом, для улучшения маневровых характеристик, предусмотрено оснащение судна носовыми подруливающими устройствами.
Основным назначением корабля является доставка боеприпасов как в пункты базирования ВМФ, так и на корабли, находящиеся в открытом море.
Согласно размерениям проекта, морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" будет иметь более 75 м в длину и более 15 м в ширину. При этом он сможет осуществлять перевозку грузов как в трюмах, так и на верхней палубе.
Согласно контракту, заключенному с Министерством обороны судостроительный завод "Вымпел" построит два морских транспорта вооружения проекта 20360М до 2021 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2017 Заложен головной морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М
10.05.2017 ВМФ получит два новейших морских транспорта вооружения проекта 20360М
29.03.2017 Китайские дизеля сломались на головном рыбинском катере проекта 21980
27.03.2017 LIMA 2017: авиационный триумф России
27.12.2016 Тришкин кафтан десантного флота
22.12.2016 Военно-морской флаг поднят на новом гидрографическом катере Северного флота
22.12.2016 Северный флот получил второй большой гидрографический катер
28.11.2016 ВМФ России переданы два больших гидрографических катера проекта 19920