Военно-морской флот получит два перспективных морских транспорта вооружения проекта 20360М до 2021 года



Проектное изображение морского транспорта вооружения проекта 20360М

Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел» Проектное изображение морского транспорта вооружения проекта 20360МИсточник: АО «Судостроительный завод «Вымпел»

ЦАМТО, 10 мая. На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске 5 мая состоялась закладка головного морского транспорта вооружения проекта 20360М. Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева кораблю присвоено имя "Геннадий Дмитриев".

Перспективный транспорт вооружения будет иметь ледовое усиление корпуса, двойные борта и днище, что подразумевает возможность его эксплуатации как на чистой воде, так и в условиях Крайнего Севера. Также проектом, для улучшения маневровых характеристик, предусмотрено оснащение судна носовыми подруливающими устройствами.

Основным назначением корабля является доставка боеприпасов как в пункты базирования ВМФ, так и на корабли, находящиеся в открытом море.

Согласно размерениям проекта, морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" будет иметь более 75 м в длину и более 15 м в ширину. При этом он сможет осуществлять перевозку грузов как в трюмах, так и на верхней палубе.

Согласно контракту, заключенному с Министерством обороны судостроительный завод "Вымпел" построит два морских транспорта вооружения проекта 20360М до 2021 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.