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Новый буксир, построенный для Каспийской флотилии, отправился из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования

11.05.2017 ЦАМТО 292 0
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RB-395
Рейдовый буксир РБ-395». Источник: Минобороны России

ЦАМТО 10 мая. Новый рейдовый буксир "РБ-397", построенный для Каспийской флотилии на стапелях Ленинградского судостроительного завода "Пелла", начал переход из Санкт-Петербурга в Каспийское море, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Данный буксир успешно прошел все этапы государственных испытаний, по прибытии на Каспийскую флотилию на нем будет поднят Андреевский флаг, судно включат в состав вспомогательного флота объединения.

По внутренним водным речным путям судну предстоит пройти около 4 тыс. км. Его прибытие в Каспийское море ожидается в первой декаде июня.

Справочно:

Рейдовый буксир "РБ-937" предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов и размывки льда.
10.05.2017
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Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
КФ

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