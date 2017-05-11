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Авиационной группе высшего пилотажа "Стрижи" исполнилось 26 лет

11.05.2017 ЦАМТО 281 1
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MiG-29_Striji
Пилотажная группа "Стрижи" на МиГ-29

ЦАМТО, 10 мая. Авиационной группе высшего пилотажа "Стрижи" 6 мая исполнилось 26 лет. Экипажи авиагруппы выполняют комплексы фигур высшего пилотажа на высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, за свою историю летный состав выполнил демонстрационные полеты в 28 странах. Пилотажная группа стала постоянный участником авиакосмического салона МАКС, международных соревнований летного мастерства авиационных экипажей "Авиадартс", патриотических акций, проводимых в различных регионах страны, и других мероприятий, как на территории России и за ее пределами.

"Самолет МиГ-29 очень маневренный, позволяет выполнять любые фигуры группового и одиночного пилотажа. Летчики авиагруппы постоянно пытаются совершенствовать свою воздушную программу, придумывать новые элементы, новые комбинации фигур – мы постоянно пытаемся развивать свое мастерство" – отметил командир авиационного звена майор Сергей Синькевич.
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2693
№1
11.05.2017 12:52
в честь очередного юбилея пора подумать о новых самолётах для Стрижей....либо ждать МиГ-35, либо пересадить на Су-35
0
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