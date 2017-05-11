Авиационной группе высшего пилотажа "Стрижи" исполнилось 26 лет
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Пилотажная группа "Стрижи" на МиГ-29
ЦАМТО, 10 мая. Авиационной группе высшего пилотажа "Стрижи" 6 мая исполнилось 26 лет. Экипажи авиагруппы выполняют комплексы фигур высшего пилотажа на высокоманевренных истребителях МиГ-29.
Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, за свою историю летный состав выполнил демонстрационные полеты в 28 странах. Пилотажная группа стала постоянный участником авиакосмического салона МАКС, международных соревнований летного мастерства авиационных экипажей "Авиадартс", патриотических акций, проводимых в различных регионах страны, и других мероприятий, как на территории России и за ее пределами.
"Самолет МиГ-29 очень маневренный, позволяет выполнять любые фигуры группового и одиночного пилотажа. Летчики авиагруппы постоянно пытаются совершенствовать свою воздушную программу, придумывать новые элементы, новые комбинации фигур – мы постоянно пытаемся развивать свое мастерство" – отметил командир авиационного звена майор Сергей Синькевич.
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10.05.2017
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