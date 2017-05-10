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Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy

11.05.2017 ИТАР-ТАСС 479 0
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Источник: © Twitter.com/SpaceX

Предполагается, что ракета сможет доставлять на орбиту более 54 тонн грузов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX провела первое испытание проектируемой тяжелой ракеты Falcon Heavy на своем полигоне в штате Техас. Сообщение с прикрепленным видеороликом испытаний было размещено на странице компании в сети микроблогов Twitter.

"Первый статичный тест центрального блока двигателей Falcon Heavy завершен в нашем центре в Макгрегоре (Техас) на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Ракета Falcon Heavy по замыслу компании должна стать самой мощной в мире. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 тонн грузов.
10.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
США
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Проекты
Falcon РН

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