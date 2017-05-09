База Хмеймим вышла на парад: российские военные показали в Сирии всю боевую мощь



Парад Победы прошел на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

Источник: tvc.ru Парад Победы прошел на авиабазе "Хмеймим" в СирииИсточник: tvc.ru

Парад в честь Дня Победы прошел и в Сирии. В мероприятии на летном поле российской авиабазы Хмеймим участвовали в том числе и летчики, вернувшиеся из боевых вылетов. Вместе с россиянами парадным строем прошли бойцы сирийской правительственной армии.

На площадке перед зданием аэропорта — военнослужащие российской авиабазы Хмеймим. Торжественный парад в честь 72-й годовщины Победы здесь начинается одновременно с московским. Последние приготовления за несколько минут до боя курантов.

На трибуне — командующий российской группировкой в Сирии. Он принимает парад и почетных гостей. Начальник сирийского Генштаба Али Абдалла Аюб приветствует участников торжественного парада — не только российских военных. В строю и курсанты Военно-морского училища Арабской Республики. Для будущих офицеров это — большая честь.

Открывают парад офицеры, далее — летчики и технический персонал. В строю — люди, которые ежедневно совершают боевые вылеты и бьют по боевикам ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ организация) в Сирии. Участвуют в параде и женщины, военнослужащие медицинского отряда специального назначения. Конечно, волнуются. Конечно, гордятся.

Военные и здесь в форме нового образца. В торжественном мероприятии участвуют и морпехи. Бойцы охраняют российскую базу на берегу Средиземного моря.

Здесь же продемонстрирована технику, которую используют российские военные в Сирии: бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь", бронетранспортеры, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". На стоянке — авиатехника, вертолеты Ка-52 и Ми-28, бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25 "Грач", новейший истребитель-бомбардировщик Су-34, другие самолеты.

Сразу после того как завершился торжественны парад, площадка опустела. Убрали и самолеты. Хмеймим — авиабаза, прохожих здесь нет. Военные, которые участвовали в параде, вновь вернулись к выполнению боевых задач. Российские летчики продолжают наносить удары по террористам псевдохалифата и группировки "Фронт ан-Нусра" (запрещенная в РФ организация).

Евгений Поддубный