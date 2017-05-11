Фокс-ньюс: "Россия направила в Сирию более 20 гаубиц"



Советская 122-мм гаубица М-30

Источник: army-news.ru Советская 122-мм гаубица М-30Источник: army-news.ru

Россия на прошлой неделе направила в Сирию не менее 21 гаубицы типа M-30 в качестве военной помощи сирийским властям, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на американский телеканал "Фокс-ньюс".

"Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал", - приводит телеканал слова одного из неназванных представителей Пентагона.

Источники утверждают, что гаубицы были доставлены на грузовом корабле в порт Тартуса.

Кроме этого, как сообщает "Фокс-ньюс", Россия недавно отправила в Сирию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.

Телеканал добавляет, что в ближайшее время ожидается прибытие в Сирию партии ракет для зенитной ракетной системы С-400, после чего количество зенитных ракет, имеющихся в распоряжении российских войск в Сирии, удвоится.