Фокс-ньюс: "Россия направила в Сирию более 20 гаубиц"
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Советская 122-мм гаубица М-30
Источник: army-news.ru
Россия на прошлой неделе направила в Сирию не менее 21 гаубицы типа M-30 в качестве военной помощи сирийским властям, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на американский телеканал "Фокс-ньюс".
"Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал", - приводит телеканал слова одного из неназванных представителей Пентагона.
Источники утверждают, что гаубицы были доставлены на грузовом корабле в порт Тартуса.
Кроме этого, как сообщает "Фокс-ньюс", Россия недавно отправила в Сирию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.
Телеканал добавляет, что в ближайшее время ожидается прибытие в Сирию партии ракет для зенитной ракетной системы С-400, после чего количество зенитных ракет, имеющихся в распоряжении российских войск в Сирии, удвоится.
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10.05.2017
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