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Фокс-ньюс: "Россия направила в Сирию более 20 гаубиц"

11.05.2017 Военно-промышленный курьер 699 1
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122-мм гаубица М-30
Советская 122-мм гаубица М-30
Источник: army-news.ru

Россия на прошлой неделе направила в Сирию не менее 21 гаубицы типа M-30 в качестве военной помощи сирийским властям, сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на американский телеканал "Фокс-ньюс".

"Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал", - приводит телеканал слова одного из неназванных представителей Пентагона.

Источники утверждают, что гаубицы были доставлены на грузовом корабле в порт Тартуса.

Кроме этого, как сообщает "Фокс-ньюс", Россия недавно отправила в Сирию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50.

Телеканал добавляет, что в ближайшее время ожидается прибытие в Сирию партии ракет для зенитной ракетной системы С-400, после чего количество зенитных ракет, имеющихся в распоряжении российских войск в Сирии, удвоится.
10.05.2017
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
А-50 ДЛРО
С-400 Триумф

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1762
№1
11.05.2017 15:15
Скорее всего пиндосы перепутали M-30 и Д-30. M-30 можно увидеть только в музее, а Д-30 у нас огромные запасы и они снимаются с вооружений везде кроме ВДВ.
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