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Девятый экземпляр российского истребителя пятого поколения поднялся в воздух

11.05.2017 Lenta.ru 1154 0
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Т-50-8
Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 года
Источник: Чэн Сянюй / russianplanes.net

В Комсомольске-на-Амуре поднялся в воздух девятый по счету опытный экземпляр истребителя пятого поколения Т-50, создающегося в рамках программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в силовых структурах. Наземные испытания оборудования самолета начались осенью 2016 года.

"Новый истребитель поднялся в воздух в конце апреля, в недалеком будущем он будет передан в испытательный центр ВВС. Он оснащен полным комплектом оборудования и может нести все штатное вооружение", — отметил источник.

Осенью 2016 года о начале испытаний оборудования девятого по счету самолета Т-50 сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Первый полет тяжелого истребителя пятого поколения Т-50 состоялся 29 января 2009 года. В рамках программы испытаний машина должна совершить около двух тысяч полетов. Поставка первых серийных самолетов в ВВС неоднократно сдвигалась. В настоящее время она ожидается в 2018 году, а готовность первого подразделения на новых машинах — до конца 2020 года.

Сейчас имеющиеся опытные экземпляры машины проходят испытания в летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени Громова в подмосковном Жуковском. Часть опытных машин передана вооруженным силам и проходит испытания в 929-м государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Астраханской области.
10.05.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ЛИИ им. Громова
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения

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