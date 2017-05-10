Девятый экземпляр российского истребителя пятого поколения поднялся в воздух



Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 года

Источник: Чэн Сянюй / russianplanes.net Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 годаИсточник: Чэн Сянюй / russianplanes.net

В Комсомольске-на-Амуре поднялся в воздух девятый по счету опытный экземпляр истребителя пятого поколения Т-50, создающегося в рамках программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в силовых структурах. Наземные испытания оборудования самолета начались осенью 2016 года.

"Новый истребитель поднялся в воздух в конце апреля, в недалеком будущем он будет передан в испытательный центр ВВС. Он оснащен полным комплектом оборудования и может нести все штатное вооружение", — отметил источник.

Осенью 2016 года о начале испытаний оборудования девятого по счету самолета Т-50 сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Первый полет тяжелого истребителя пятого поколения Т-50 состоялся 29 января 2009 года. В рамках программы испытаний машина должна совершить около двух тысяч полетов. Поставка первых серийных самолетов в ВВС неоднократно сдвигалась. В настоящее время она ожидается в 2018 году, а готовность первого подразделения на новых машинах — до конца 2020 года.

Сейчас имеющиеся опытные экземпляры машины проходят испытания в летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени Громова в подмосковном Жуковском. Часть опытных машин передана вооруженным силам и проходит испытания в 929-м государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Астраханской области.