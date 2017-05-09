Китай провел испытание ракеты нового типа
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Источник: © AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа.
Пуск состоялся во время годовых плановых военных учений в Бохайском заливе, говорится в комментарии ведомства на просьбу журналистов подтвердить испытание. Отмечается, что оно проведено "с целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности".
Испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата", добавили в Минобороны.
Других подробностей не приводится.
В конце апреля сообщалось, что ВМФ Китая провели плановые учения в западной части Тихого океана. По данным агентства Синьхуа, учения прошли согласно плану, носили мирный характер, их целью было повышение способностей военно-морских сил.
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09.05.2017
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