Китай провел испытание ракеты нового типа



Источник: © AP Photo / Andy Wong Источник: © AP Photo / Andy Wong

ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа.

Пуск состоялся во время годовых плановых военных учений в Бохайском заливе, говорится в комментарии ведомства на просьбу журналистов подтвердить испытание. Отмечается, что оно проведено "с целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности".

Испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата", добавили в Минобороны.

Других подробностей не приводится.

В конце апреля сообщалось, что ВМФ Китая провели плановые учения в западной части Тихого океана. По данным агентства Синьхуа, учения прошли согласно плану, носили мирный характер, их целью было повышение способностей военно-морских сил.