Разработанный Минобороны ранозаживляющий гель тестируют в условиях Арктики



Источник: © РИА Новости . Министерство обороны РФ Источник: © РИА Новости . Министерство обороны РФ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Разработанный для Минобороны РФ универсальный заживляющий гель проходит проверку в условиях Арктики, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Проект сопровождается Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России.

"Гель… был включен в аптечку неотложной помощи экспедиции Минобороны на Северный полюс и в настоящее время проходит войсковую апробацию в условиях Арктики", - говорится в сообщении.

В Минобороны разъяснили, что этот гель уже прошел все требуемые российским законодательством клинические испытания и разрешен к применению в качестве лекарственного средства. Он является универсальным обеззараживающим и ранозаживляющим средством, которое может быть использовано в лечении любых механических повреждений кожи, ожогах и обморожениях.