В Стамбуле открылась международная выставка вооружений IDEF-2017
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Источник: © РИА Новости . Иван Сураев
СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Международная выставка вооружений и военной техники IDEF-2017, участие в которой принимают представители военных ведомств и оборонных предприятий 74 стран, начала свою работу в Стамбуле, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Оружейный салон, проходящий с 9 по 12 мая в выставочном центре TUYAP, собрал более 818 оружейных компаний и 135 международных делегаций, двух глав государств и 30 министров, передставляющих, в том числе, Россию, Турцию, США, Великобританию, Италию, Китай, Пакистан, ЮАР, Азербайджан, Сербию и Украину.
В этом году выставку открыли премьер-министр Турции Бинали Йылдырым и министр обороны этой страны Фикри Ышык.
Турция демонстрирует мощь
Наиболее масштабной экспозицией на IDEF-2017 представлена страна-организатор выставки, демонстрирующая в Стамбуле актуальные разработки практически во всех сферах оборонной промышленности: бронетехники, ракетных вооружений, корабельных артиллерийских комплексов и стрелкового оружия.
Кроме того, турецкий ОПК представил сразу три ударных беспилотника - ANKA, Bayraklar и Karayel-Su. Обладая разными массово-габаритными характеристиками, все они несут на вооружении ракеты компании Roketsan.
Данные разработки привлекли особое внимание высокопоставленных гостей салона: в ходе традиционного "обхода" IDEF Йылдырым и Ышык ненадолго остановились только у двух зарубежных стендов (пакистанского и итальянского авиационных холдингов Pakistan Aeronautical Complex и Leonardo Aerospace, Defence & Security), отдав приоритет предприятиям турецкой "оборонки".
Подобная демонстрация мощи ВПК Анкары неудивительна: на прошлом стамбульском оружейном салоне президент Турции Тайип Эрдоган озвучил цель к 2023 году полностью отказаться от закупок зарубежной военной техники, добившись полной самодостаточности своего оборонно-промышленного комплекса.
Участие России
Среди участников IDEF-2017 есть и Россия, восстанавливающая сотрудничество в сфере ВТС с турецкой стороной после политического кризиса 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.
В этом году РФ представлена единственным в стране госпосрдеником по экспорту и импорту всего спектра военной продукции "Рособоронэкспортом" и концерном воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
На российском стенде в виде макетов и видеоматериалов представлены более 214 современных образцов вооружений, в том числе зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Игла-С", а также многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2.
В то же время наиболее обсуждаемым сегодня проектом в сфере ВТС двух стран является возможная поставка Турции ЗРС С-400 "Триумф": представители российских и турецких властей неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по закупке данных систем.
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09.05.2017
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