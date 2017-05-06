Армения могла стать первым покупателем переносного ЗРК "Верба"?



ПЗРК "Верба" - российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.

Источник: Станислав Красильников/ТАСС ПЗРК "Верба" - российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Согласно сообщению армянского интернет-ресурса "PanARMENIAN.Ne", вскоре после окончания так называемой "Четырехдневной войны" в апреле 2016 года с Азербайджаном, Армения приобрела у России новые переносные ЗРК 9К333 "Верба". Об этом известило издание министерства обороны Армении газета "Hay Zinvor".

По словам полковника вооруженных сил Армении Артура Погосяна, после конфликта 2016 года армянской стороной были сделаны соответствующие выводы, в частности, были предприняты меры по срочному усилению войсковой ПВО и ее перевооружению на современные комплексы. По его словам, была закуплена партия переносных ЗРК "Игла-С" и "Верба".

Как сообщает "PanARMENIAN.Ne", новости о закупке ПЗРК "Игла-С" появились еще в феврале 2016 года, а вот о закупке ПЗРК "Верба" ранее не сообщалось.

Примечание bmpd. Если эта информация соответствует действительности, то Армения стала первым известным зарубежным покупателем ПЗРК "Верба".