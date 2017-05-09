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Военный эксперт прокомментировал демонстрацию техники на Параде Победы

10.05.2017 Lenta.ru 354 0
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Парад Победы
Парад Победы в Москве, 9 мая 2017 года
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса Виктор Мураховский прокомментировал для "Ленты.ру" демонстрацию военной техники на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года. На Красной площади впервые появился модернизированный образец танка Т-72Б3 и новейшие системы ПВО для арктических войск.

"Принципиальных новинок, ранее не демонстрировавшихся, было три. Это арктические модификации зенитных ракетных систем "Тор" и "Панцирь" и модернизированный танк Т-72Б3 образца 2016 года с усиленным бронированием и новым двигателем. Также были показаны перспективные платформы, проходящие испытания, — танки Т-14 "Армата", БМП Б-11 "Курганец-25", колесные БТР "Бумеранг", артиллерийский комплекс "Коалиция"", — отметил Мураховский.

"Если говорить о модернизированном Т-72, то основные отличия у него внутри. В первую очередь это усовершенствованный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, аналогичный тому, что ставится сейчас на танк Т-90. Подвижность машины с ним возросла очень значительно. Внешние отличия — новые элементы динамической защиты, противокумулятивные экраны", — добавил эксперт.

Мураховский также отметил, что в параде принимают участие лишь выборочные образцы из общей номенклатуры боевой и вспомогательной техники. "Если бы решили продемонстрировать весь набор техники — связи, тыла, инженерной, и так далее и тому подобное, даже по четыре-шесть образцов, то такое прохождение заняло бы весь день", — отметил собеседник редакции.

Традиционный Парад Победы прошел в Москве 9 мая 2017 года. По причине плохой погоды воздушная часть парада была отменена, подготовленная для него авиатехника вернулась на аэродромы базирования.
09.05.2017
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Армата
Бумеранг
Курганец-25
Т-72
Т-90 "Владимир"
Тор
Проекты
Арктика

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