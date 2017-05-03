Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Водородный двигатель для «Китенка»

10.05.2017 Сделано у нас 176 0
0
Понравилась новость?
 0
MAI-223
Сверхлегкий летательный аппарата МАИ-223. Фото: www.oskbes.ru

Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ) разрабатывает вспомогательную силовую установку (ВСУ) для авиации. Изделие использует электрохимический способ получения энергии, основанный на водородно-воздушных топливных элементах. Разработка ведется в рамках концепции "Более электрического самолета" (БЭС). Первые испытания ВСУ на беспилотниках прошли успешно. Следующие состоятся на двухместном самолете МАИ-223 "Китенок".

"Испытания назначены на осень и зиму этого года. В случаи успеха элементы станут прототипом по созданию ВСУ для крупных гражданских и военных самолетов", - рассказал Военное.РФ разработчик Юрий Добровольский. Он уточнил, что электрический двигатель для "Китенка" закупили у чешской фирмы, какой именно, уточнять отказался. Российские аналоги такой силовой установки не подходят по своим характеристикам.

Гидравлическая, пневматическая и энергетическая установки в самолетах забирают энергию с маршевого двигателя. В рамках концепции "БЭС" ведущие авиапредприятия создают альтернативные источники питания авиационных систем. Использование стандартных литий-ионных аккумуляторов (Li-ion) нецелесообразно из-за большой массы и малого запаса мощности. Перспективной заменой им станут топливные элементы.

Топливным элементом называют источник питания, который вырабатывает электроэнергию из топлива, минуя процесс горения. Наиболее эффективным видом такого топлива считается водород. В топливном элементе водород ионизируется, переносится через мембрану и при контакте с воздухом, окисляясь, преобразуется в воду и электричество. Менее эффективные топливные элементы имеют КПД 40-50%, эффективные — более 70%. К примеру, средний КПД стандартного авиационного двигателя равен 20-30%. Лучшим на сегодняшний день электрическим источником питания является литий-полимерные аккумуляторы (Li-Pol) емкостью 250 Вт*ч/кг.

Использование топливных элементов позволит увеличить емкость от 4 до 8 раз и достигнуть показателей от 750 Вт*ч/кг. до 1,5 кВт*ч/кг. В подтверждение эффективности применения подобных методов с марта 2015 по апрель 2016 года провели испытания. Октакоптер фирмы НЕЛК с водородно-воздушными топливными элементами продержался в воздухе больше трех часов. Энергетическая система разработана ИПХФ совместно с Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Беспилотник создали и протестировали в интересах силовых ведомств. Сейчас его адаптируют для гражданских целей на предприятии "Гиперкоптер" (резидент ИЦ "Сколково").

Подобные разработки в настоящее время ведут крупнейшие авиастроительные корпорации Boeing и Airbus. Ни одной из компаний пока не удалось заменить энергию, поступающую с маршевого двигателя самолета, на ВСУ с альтернативными источниками питания. Создание вспомогательной силовой установки на топливных элементах позволит снизить нагрузку на двигатель, удешевит обслуживание самолета и увеличит его экологичность.
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Сделано у нас
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Boeing
ИКИ РАН
ОАК
СКОЛКОВО
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
БПЛА
Электрический самолёт

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.05 07:46
  • 6
День Победы. Вспомним всех.
  • 10.05 07:10
  • 1
Антонов разработает самолет ДРЛО на базе Ан-148
  • 10.05 07:02
  • 3
Генпрокуратуру попросили проверить назначение главой «Ил» сына Рогозина
  • 10.05 06:28
  • 53
F-35 в цифрах
  • 10.05 06:22
  • 4
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 10.05 03:48
  • 4850
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.05 01:36
  • 2
"Мачете" - замена А-10
  • 10.05 01:19
  • 1
ХМ25. Бесславная 20-летняя разработка
  • 09.05 22:28
  • 2
Источник: МО и ОАК могут в 2018 г. подписать контракт на более 30 МиГ-35
  • 09.05 21:50
  • 1
Эксперт назвал МиГ-35 главным фаворитом в тендере для ВВС Бангладеш
  • 09.05 21:30
  • 28
"Черные дыры" и красные линии
  • 09.05 21:30
  • 34
Воронежский завод подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"
  • 09.05 19:55
  • 1
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 09.05 18:45
  • 3
Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
  • 09.05 14:56
  • 17
Польша: увеличить армию до 200 тыс солдат и военные расходы до 2,5% ВВП
другие обсуждаемые темы