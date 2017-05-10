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Антонов разработает самолет ДРЛО на базе Ан-148

10.05.2017 Военный паритет 203 1
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Ан-148ДРЛВ
Ан-148ДРЛВ (An-148DRLV)
Источник: рис. defence-blog.com

Компания "Антонов" (отделение концерна "Укроборонпром") объявила о планах разработки самолета ДРЛО на базе Ан-148, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (8 мая).

Концепция самолета Ан-148ДРЛВ представлена для утверждения командованию ВВС Украины и главе Совета национальной безопасности и обороны. Самолет должен иметь двустороннюю панель с ФАР бортовой РЛС.

Радар с полем зрения 360 град должен обеспечить инструментальную дальность обнаружения более 400 км, дальность обнаружения цели типа истребитель 350 км в условиях плотных помех противника. Возможно обнаружение целей на высоте до 25 км.

Стандартный грузопассажирский самолет Ан-148 имеет максимальную дальность до 4400 км, способен перевозить 65-85 пассажиров, максимальная скорость 850 км/ч, скорость патрулирования 450 км/ч, продолжительность полета 8-10 часов. Масса пустого около 9 т, максимальная взлетная масса 41,5 т.
08.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-148
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
1700
№1
10.05.2017 07:10
Странная инициатива исходящая от авиастроительной компании. Создаётся впечатление, что "Антонов" пытается в очередной раз "пристроить" свою продукцию под несуществующую РЭА.
Была бы соответствующая РЭА, а носитель найдётся  
Интересно, чья будет РЭА? Израильская или сами попробуют разработать?
+1
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