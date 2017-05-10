Антонов разработает самолет ДРЛО на базе Ан-148



Ан-148ДРЛВ (An-148DRLV)

Источник: рис. defence-blog.com Ан-148ДРЛВ (An-148DRLV)Источник: рис. defence-blog.com

Компания "Антонов" (отделение концерна "Укроборонпром") объявила о планах разработки самолета ДРЛО на базе Ан-148, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (8 мая).

Концепция самолета Ан-148ДРЛВ представлена для утверждения командованию ВВС Украины и главе Совета национальной безопасности и обороны. Самолет должен иметь двустороннюю панель с ФАР бортовой РЛС.

Радар с полем зрения 360 град должен обеспечить инструментальную дальность обнаружения более 400 км, дальность обнаружения цели типа истребитель 350 км в условиях плотных помех противника. Возможно обнаружение целей на высоте до 25 км.

Стандартный грузопассажирский самолет Ан-148 имеет максимальную дальность до 4400 км, способен перевозить 65-85 пассажиров, максимальная скорость 850 км/ч, скорость патрулирования 450 км/ч, продолжительность полета 8-10 часов. Масса пустого около 9 т, максимальная взлетная масса 41,5 т.