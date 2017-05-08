F-35 будет в Ле Бурже
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Paris Air Show (аэропорт Ле Бурже, Франция)
Источник: Paris Air Show
В конце концов ВВС США решили направить свой стелс-истребитель F-35A на Парижский авиасалон летом этого года, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на flightglobal.com (8 мая).
Это сообщение было сделано 6 мая. Дебют F-35А в Ле Бурже произойдет через год после появления F-35B на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания). Однако неизвестно, будет ли самолет участвовать в воздушной демонстрации или только находиться на статической экспозиции.
Появление под Парижем стелс-истребителя ознаменует собой важную веху в стратегии показа F-35 за пределами США. Последний показ стелс-самолета в Ле Бурже был в 1991 году (F-117). В 1995 году краткий визит выполнил бомбардировщик Northrop Grumman B-2. В 2009 году появлялись сообщения о возможном прибытии F-22, но дебют не состоялся.
Заявление ВВС США прозвучало на фоне первого оперативного развертывания F-35A за пределами США. Восемь истребителей этого типа прибыли в Европу для участия в совместных маневрах с союзниками по НАТО в рамках операции European Reassurance Initiative ("Инициатива европейской уверенности"). "Участие в авиасалоне F-35 дополнительно продемонстрирует способность ВВС США и наших иностранных партнеров выполнить любой набор миссий", говорится в пресс-релизе ВВС США.
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08.05.2017
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