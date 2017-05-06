В Италии выпущен первый истребитель F-35B



First F-35B STOVL for the @ItalianNavy rolled out today at Cameri FACO. It's also the first assembled outside the US.

Источник: The Aviationist First F-35B STOVL for the @ItalianNavy rolled out today at Cameri FACO. It's also the first assembled outside the US.Источник: The Aviationist

В Италии выпущен по лицензии первый истребитель F-35B. Фотографию самолета опубликовал в своем микроблоге в Twiiter журналист Дэвид Ценциотти, автор известного блога The Aviationist.

Ранее, в декабре 2015 года, ВВС Италии получили первый самолет F-35A, собранный на предприятии Final Assembly and Check Out (FACO), развернутом в итальянском Камери. Самолет был точно так же, как и нынешний F-35B, официально выкачен 12 марта 2015 года, а первый полет совершил 7 сентября.

Завод FACO должен стать центральным звеном в европейской инфраструктуре ремонта и сервисного обслуживания самолетов семейства F-35 (в том числе и для ВВС США). Он запущен в 2013 году и является единственной сборочной площадкой для F-35, созданной за пределами США. В Камери будут выпущены все 90 машин семейства, на данный момент заказанные Римом (60 модификации F-35A и 30 версии F-35B), а также 37 машин типа F-35A, купленных Нидерландами.

На данный момент Италия вложила около 3,5 миллиарда долларов в НИОКР и технологическую подготовку производства в Камери, а также около миллиарда долларов по контракту на первые 8 истребителей типов F-35A/B, собираемых на заводе.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

США намерены использовать версию F-35B для авиации Корпуса морской пехоты, а страны-партнеры по НАТО — для комплектования групп своих авианесущих кораблей.