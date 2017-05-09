Министр обороны США распорядился провести обзор системы ПРО



База ПРО США в румынском Девеселу

Источник: dw.com База ПРО США в румынском ДевеселуИсточник: dw.com

Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу, 5 мая, распорядился начать обзор противоракетной обороны. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По словам главного представителя военного ведомства Даны Уайт, процедура проводится с целью определения путей укрепления потенциала противоракетной обороны, проведения ребалансировки приоритетов на театрах военных действий и на территории США, а также обеспечения необходимых политических и стратегических рамок для систем национальной ПРО.

Уайт добавила, что защита национальных интересов за рубежом от баллистических ракет является одним из приоритетных направлений деятельности Пентагона.

Обзор ПРО будет проходить параллельно с обзором ядерной политики. Процедуру возглавят заместитель министра обороны и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов.

По словам Уайт, по окончании процесса будет сформирован финальный доклад и представлен президенту.