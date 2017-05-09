Министр обороны США распорядился провести обзор системы ПРО
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База ПРО США в румынском Девеселу
Источник: dw.com
Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу, 5 мая, распорядился начать обзор противоракетной обороны. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
По словам главного представителя военного ведомства Даны Уайт, процедура проводится с целью определения путей укрепления потенциала противоракетной обороны, проведения ребалансировки приоритетов на театрах военных действий и на территории США, а также обеспечения необходимых политических и стратегических рамок для систем национальной ПРО.
Уайт добавила, что защита национальных интересов за рубежом от баллистических ракет является одним из приоритетных направлений деятельности Пентагона.
Обзор ПРО будет проходить параллельно с обзором ядерной политики. Процедуру возглавят заместитель министра обороны и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов.
По словам Уайт, по окончании процесса будет сформирован финальный доклад и представлен президенту.
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09.05.2017
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