Меркель высказалась за демонстрацию мощи НАТО без отрыва от диалога с Россией
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Флаг НАТО
Источник: Flickr/ NATO/Ian Houlding
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что НАТО должна продемонстрировать готовность к обороне с одной стороны, но не обрывать нить диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеоподкаст с сайта правительства ФРГ.
"Я думаю, что мы, используя этот двойной подход, то есть, с одной стороны, показать мощь, но, с другой, постоянно демонстрировать готовность к диалогу, выбрали правильный путь", — сказала Меркель.
Она сообщила о том, что с целью сохранения диалога Германией были приняты все меры, "чтобы и впредь соблюдался Основополагающий акт Россия — НАТО и мог заседать Совет Россия — НАТО". Меркель напомнила, что решение об усилении присутствия НАТО на восточном и южном флангах было принято на саммитах организации в Уэльсе и Варшаве.
"Для меня было важно, чтобы мы, с одной стороны, отреагировали на новую ситуацию с безопасностью. Аннексия Крыма, столкновения на востоке Украины вселили неуверенность в членов НАТО — в Польшу и балтийские страны, а, например, ситуация в Молдавии создает вопросы в Болгарии и Румынии", — отметила Меркель.
В марте СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп вручил Меркель счет на 300 миллиардов фунтов стерлингов за услуги НАТО.
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06.05.2017
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