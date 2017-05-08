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Пентагон поддержал выделение 8 миллиардов долларов на военное присутствие в Азии

10.05.2017 Lenta.ru 100 0
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Конвертоплан MV-22 Osprey
Южно-Китайское море (24-е августа 2014-го года). Конвертоплан MV-22 Osprey, приписанный к 163-й усиленной средней морской эскадрильи конвертопланов, осуществляет взлет с полетной палубы десантного корабля USS Makin Island (LHD 8). (Фото специалиста 2-го класса по массовым коммуникациям Кристофера Линдала (Christopher Lindahl), ВМС США)
Источник: strategypage.com

Пентагон одобрил план инвестирования на сумму почти восемь миллиардов долларов с целью наращивания присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение следующих пяти лет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

План предполагает модернизацию военной инфраструктуры, проведение дополнительных учений и развертывание новых сил и кораблей.

План первоначально был внесен сенатором Джоном Маккейном. Он назвал свои предложения "Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности". Инициатива нашла поддержку со стороны других членов Конгресса, а также министра обороны Джеймса Мэттиса и главы Тихоокеанского командования Гарри Харриса.

США считают угрозой действия КНР, который претендует на спорные акватории в Южно-Китайском море, сооружает там военную инфраструктуру и наращивает силы. По мнению Вашингтона, подобные действия повышают риск возникновения конфликта и могут угрожать безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
08.05.2017
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Страны
Китай
США

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