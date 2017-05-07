Камчатские ракетчики провели боевые стрельбы из С-400 и "Панцирь-С1" под Астраханью
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Стрельба проводилась по шести воздушным высокоскоростным целям
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Камчатские ракетчики провели боевые стрельбы из зенитных ракетных систем С-400 и комплексов "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук под Астраханью. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота Владимир Матвеев.
"Стрельба проводилась по шести воздушным высокоскоростным целям зенитными ракетами и пушками комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1". Расчеты показали высокую выучку, все цели уничтожены", - сказал он.
Матвеев уточнил, что личный состав и боевые машины были передислоцированы с аэродрома Елизово в Астраханскую область самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.
На вооружение камчатского зенитного ракетного полка "Панцирь-С1" поступил в 2016 году и несет боевое дежурство по противовоздушной обороне совместно с комплексом С-400 "Триумф".
ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
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07.05.2017
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