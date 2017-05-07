Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Камчатские ракетчики провели боевые стрельбы из С-400 и "Панцирь-С1" под Астраханью

10.05.2017 ИТАР-ТАСС 111 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Стрельба проводилась по шести воздушным высокоскоростным целям

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Камчатские ракетчики провели боевые стрельбы из зенитных ракетных систем С-400 и комплексов "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук под Астраханью. Об этом сообщил  представитель Тихоокеанского флота Владимир Матвеев.

"Стрельба проводилась по шести воздушным высокоскоростным целям зенитными ракетами и пушками комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1". Расчеты показали высокую выучку, все цели уничтожены", - сказал он.

Матвеев уточнил, что личный состав и боевые машины были передислоцированы с аэродрома Елизово в Астраханскую область самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.

На вооружение камчатского зенитного ракетного полка "Панцирь-С1" поступил в 2016 году и несет боевое дежурство по противовоздушной обороне совместно с комплексом С-400 "Триумф".

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
07.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ил-76
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.05 07:46
  • 6
День Победы. Вспомним всех.
  • 10.05 07:10
  • 1
Антонов разработает самолет ДРЛО на базе Ан-148
  • 10.05 07:02
  • 3
Генпрокуратуру попросили проверить назначение главой «Ил» сына Рогозина
  • 10.05 06:28
  • 53
F-35 в цифрах
  • 10.05 06:22
  • 4
Украинские танки Т-64БВ вступят в "бой" с "Абрамсами" и "Леопардами"
  • 10.05 03:48
  • 4850
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.05 01:36
  • 2
"Мачете" - замена А-10
  • 10.05 01:19
  • 1
ХМ25. Бесславная 20-летняя разработка
  • 09.05 22:28
  • 2
Источник: МО и ОАК могут в 2018 г. подписать контракт на более 30 МиГ-35
  • 09.05 21:50
  • 1
Эксперт назвал МиГ-35 главным фаворитом в тендере для ВВС Бангладеш
  • 09.05 21:30
  • 28
"Черные дыры" и красные линии
  • 09.05 21:30
  • 34
Воронежский завод подал иск о банкротстве "Уралвагонзавода"
  • 09.05 19:55
  • 1
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 09.05 18:45
  • 3
Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
  • 09.05 14:56
  • 17
Польша: увеличить армию до 200 тыс солдат и военные расходы до 2,5% ВВП
другие обсуждаемые темы