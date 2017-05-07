Индия и Россия подпишут контракт по истребителю FGFA во второй половине года
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Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 года
Источник: Чэн Сянюй / russianplanes.net
Сообщается, что завершены почти все подготовительные работы, чтобы заключить сделку по дизайну реактивного самолета
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия и Россия подпишут контракт на разработку детального проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) во второй половине 2017 года. Об этом сообщил индийскому агентству PTI источник в министерстве обороны Индии.
"Контракт на разработку детального проекта FGFA будет подписан в ближайшее время, и это станет важной вехой. Он должен быть подписан во второй половине года", - заявил агентству чиновник, участвующий в переговорах с Россией по проекту.
Правительственный источник сообщил, что "завершены почти все подготовительные работы, чтобы заключить сделку по дизайну реактивного самолета, а также по некоторым другим важным вопросам".
На вопрос о том, связывает ли Индия подписание проекта с полномасштабной передачей технологии, собеседник агентства ответил, что обе страны являются соразработчиками, и Индия будет иметь равные с Россией права в отношении этой технологии. "Мы являемся содевелоперами, и в этом проекте нет ничего, что называется передачей технологий. Индия имеет равные права, у нас есть все возможности для продолжения производства, мы являемся равноправными партнерами в этом проекте", - сказал он.
В ходе продолжающихся уже несколько лет переговоров по этому проекту Индия настаивала на получении всех необходимых технологий, чтобы она могла модернизировать воздушное судно согласно своим требованиям.
Проект FGFA
В 2007 году Индия и Россия подписали межправительственный договор о проекте FGFA. В декабре 2010 года Индия согласилась заплатить $295 миллионов за предварительный проект самолета, который в Индии назван перспективным многофункциональным истребителем (Perspective Multi-Role Fighter, PMF). Однако в последующие годы переговоры затянулись из-за необходимости согласования технических деталей.
Источник сообщил, что "работа над различными проектами совместного развития была ускорена после того, как правительство Индии вновь сосредоточилось на модернизации вооруженных сил". Так, в марте Индия и Россия подписали два ключевых соглашения о долгосрочном техобслуживании и техподдержке российских истребителей Су-30МКИ индийских ВВС.
В настоящее время индийские ВВС эксплуатируют около 230 истребителей Су-30МКИ, и в соответствии с соглашениями российские оборонные подразделения - Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация - в течение пяти последующих лет будут оказывать им техподдержку и техобслуживание, а также поставлять запасные части.
Истребитель FGFA разрабатывается на базе российского ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации или Т-50) в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. В развитии программы по запросу индийской стороны предусмотрены разработка двухместного варианта самолета, 360-градусного радиолокационного обзора, интеграция передового двигателя с увеличенной тягой, применение технологий "стелс", разработка для достижения сверхвысокой дальности полета. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.
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07.05.2017
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