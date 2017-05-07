Индия и Россия подпишут контракт по истребителю FGFA во второй половине года



Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 года

Источник: Чэн Сянюй / russianplanes.net Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 годаИсточник: Чэн Сянюй / russianplanes.net

Сообщается, что завершены почти все подготовительные работы, чтобы заключить сделку по дизайну реактивного самолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия и Россия подпишут контракт на разработку детального проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) во второй половине 2017 года. Об этом сообщил индийскому агентству PTI источник в министерстве обороны Индии.

"Контракт на разработку детального проекта FGFA будет подписан в ближайшее время, и это станет важной вехой. Он должен быть подписан во второй половине года", - заявил агентству чиновник, участвующий в переговорах с Россией по проекту.

Правительственный источник сообщил, что "завершены почти все подготовительные работы, чтобы заключить сделку по дизайну реактивного самолета, а также по некоторым другим важным вопросам".

На вопрос о том, связывает ли Индия подписание проекта с полномасштабной передачей технологии, собеседник агентства ответил, что обе страны являются соразработчиками, и Индия будет иметь равные с Россией права в отношении этой технологии. "Мы являемся содевелоперами, и в этом проекте нет ничего, что называется передачей технологий. Индия имеет равные права, у нас есть все возможности для продолжения производства, мы являемся равноправными партнерами в этом проекте", - сказал он.

В ходе продолжающихся уже несколько лет переговоров по этому проекту Индия настаивала на получении всех необходимых технологий, чтобы она могла модернизировать воздушное судно согласно своим требованиям.

Проект FGFA

В 2007 году Индия и Россия подписали межправительственный договор о проекте FGFA. В декабре 2010 года Индия согласилась заплатить $295 миллионов за предварительный проект самолета, который в Индии назван перспективным многофункциональным истребителем (Perspective Multi-Role Fighter, PMF). Однако в последующие годы переговоры затянулись из-за необходимости согласования технических деталей.

Источник сообщил, что "работа над различными проектами совместного развития была ускорена после того, как правительство Индии вновь сосредоточилось на модернизации вооруженных сил". Так, в марте Индия и Россия подписали два ключевых соглашения о долгосрочном техобслуживании и техподдержке российских истребителей Су-30МКИ индийских ВВС.

В настоящее время индийские ВВС эксплуатируют около 230 истребителей Су-30МКИ, и в соответствии с соглашениями российские оборонные подразделения - Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация - в течение пяти последующих лет будут оказывать им техподдержку и техобслуживание, а также поставлять запасные части.

Истребитель FGFA разрабатывается на базе российского ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации или Т-50) в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. В развитии программы по запросу индийской стороны предусмотрены разработка двухместного варианта самолета, 360-градусного радиолокационного обзора, интеграция передового двигателя с увеличенной тягой, применение технологий "стелс", разработка для достижения сверхвысокой дальности полета. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.