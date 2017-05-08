Черноморский флот пополнился двумя противодиверсионными катерами "Раптор"
|
|
Противодиверсионные катера П-415 и П-425 проекта 03160 «Раптор» перед вводом в состав ВМФ России. Севастополь, апрель 2017 года
Источник: Балабин 1696 / forums.airbase.ru
Катера могут доставить к месту назначения до 20 морских пехотинцев, способны перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Новейшие противодиверсионные катера проекта "Раптор" вошли в состав Черноморского флота, сообщает Минобороны России.
"В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта "Раптор", - говорится в сообщении.
На Черноморском флоте теперь восемь "Рапторов", которые способны работать в любое время суток в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек на удалении до 100 миль от базы.
Катера могут доставить к месту назначения до 20 морских пехотинцев, способны перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции.
Длина катера составляет примерно 17 метров, ширина - порядка четырех метров. "Раптор" способен разгоняться до 50 узлов.
|
08.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2017 Подводная лодка "Краснодар" переходит на Черноморский флот
10.05.2017 Заложен головной морской транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М
10.05.2017 Специалисты метрологической службы ЧФ получили уникальную подвижную лабораторию измерительной техники
10.05.2017 Мир спасет красота русского оружия
05.05.2017 Водолазы поднимают секретную аппаратуру с затонувшего судна "Лиман"
05.05.2017 В Минобороны опровергли данные о подъеме секретной аппаратуры с "Лимана"
05.05.2017 Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
04.05.2017 Украинские танкисты воюют против россиян на Донбассе вслепую