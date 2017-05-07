Спущен на воду новый американский универсальный десантный корабль Tripoli



Cтроящийся для ВМС США на американском судостроительном предприятии Ingalls Shipbuilding корпорации Huntington Ingalls Industries универсальный десантный корабль LHA 7 Tripoli перед спуском на воду из спускового дока. Паскагула (штат Миссисипи), 01.05.2017

Источник: Ingalls Shipbuilding Cтроящийся для ВМС США на американском судостроительном предприятии Ingalls Shipbuilding корпорации Huntington Ingalls Industries универсальный десантный корабль LHA 7 Tripoli перед спуском на воду из спускового дока. Паскагула (штат Миссисипи), 01.05.2017Источник: Ingalls Shipbuilding

1 мая 2017 года на американском судостроительном предприятии Ingalls Shipbuilding корпорации Huntington Ingalls Industries в Паскагула (штат Миссисипи) состоялся спуск на воду строящегося для ВМС США универсального десантного корабля (УДК) LHA 7 Tripoli - второго корабля типа America. Спуск был произведен досрочно - на 13 недель ранее запланированной даты.

Корпорация Huntington Ingalls Industries получила контракт ВМС США стоимостью 2,38 млрд долл. на строительство УДК LHA 7 Tripoli 31 мая 2012 года. Фактическое строительство корабля на верфи Ingalls Shipbuilding было начато в 2012 году, официальная закладка Tripoli была произведена 20 июня 2014 года. Передача Tripoli ВМС США запланирована на 2018 финансовый год.

Ранее то же предприятие построило головной УДК нового проекта - LHA 6 America, законтрактованный в 2007 году. America был спущен на воду 4 июня 2012 года и передан флоту 11 октября 2014 года (на два с половиной года позже контрактного срока).

30 июня 2016 года Huntington Ingalls Industries получила контракт ВМС США на строительство третьего корабля серии LHA 8 Bougainville, который станет первым кораблем серии Flight 1 и должен быть передан флоту в 2024 финансовом году.

Всего планами ВМС США предварительно предполагалось строительство 11 УДК типа LHA 6. Особенностью первых двух кораблей этого типа (серии Flight 0 - корабли LHA 6 и LHA 7) является отсутствие доковой камеры, имевшейся на двух предшествующих типах американских УДК (Tarawa и Wasp). На следующих кораблях типа America серии Flight 1 (начиная с LHA 8 Bougainville) доковая камера будет восстановлена. Корабли серии серии Flight 1 получат также обновленное радиоэлектронное вооружение.

Корабли LHA 6 America и LHA 7 Tripoli имеют полное водоизмещение 45,7 тысяч тонн и длину 257 м.

Cтроящийся для ВМС США на американском судостроительном предприятии Ingalls Shipbuilding корпорации Huntington Ingalls Industries универсальный десантный корабль LHA 7 Tripoli после спуска на воду. Паскагула (штат Миссисипи), 01.05.2017 Источник: Ingalls Shipbuilding

Видео (с) Ingalls Shipbuilding: