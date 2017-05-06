В Саранске состоялась церемония посвящения школьников и кадет в юнармейцы



Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия»

Источник: yarnovosti.com Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия»Источник: yarnovosti.com

Церемония прошла на площади Победы у Вечного огня перед памятником "Родина-Мать"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Посвящение более 1000 учащихся школ и 160 воспитанников казачьих классов в члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" состоялось в Саранске. Торжественная церемония прошла на площади Победы у Вечного огня перед памятником "Родина-Мать", сообщили в Минобороны РФ.

"Мы стали еще ближе к заветной отметке в 100 тысяч участников движения "Юнармия". В этом году юнармейцы будут участвовать в Парадах Победы 9 мая практически во всех субъектах Российской Федерации, в том числе пройдут маршем по Красной Площади. Это большая честь и огромная ответственность, которую на нас возложил министр обороны России генерал армии Серей Шойгу", - сказал в ходе церемонии начальник главного штаба "Юнармии", олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.

В мероприятии также приняли участие начальник ЦСКА Михаил Барышев, олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Алексей Мишин, Анна Сивкова, Анна Чичерова, Альберт Демченко.

Движение "Юнармия" было создано по инициативе Минобороны РФ, которую поддержал президент России Владимир Путин. За четыре месяца с момента создания движения отряды "Юнармии" появились в 84 регионах страны. Основными мероприятиями организации являются военно-спортивные игры, спартакиады, вахты памяти и походы по местам боевой славы, посты у мемориалов, волонтерская работа.