Назарбаев и Шойгу обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны
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Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент Казахстана подчеркнул актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил страны, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий
АСТАНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с министром обороны России Сергеем Шойгу. "Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны", - сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.
"Глава государства в беседе с Сергеем Шойгу отметил актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил Казахстана, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий", - говорится в сообщении.
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06.05.2017
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