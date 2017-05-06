Назарбаев и Шойгу обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны



Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Казахстана подчеркнул актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил страны, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий

АСТАНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с министром обороны России Сергеем Шойгу. "Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны", - сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Глава государства в беседе с Сергеем Шойгу отметил актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил Казахстана, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий", - говорится в сообщении.