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Назарбаев и Шойгу обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

10.05.2017 ИТАР-ТАСС 125 0
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Сергей Шойгу
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Казахстана подчеркнул актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил страны, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий

АСТАНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с министром обороны России Сергеем Шойгу. "Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны", - сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Глава государства в беседе с Сергеем Шойгу отметил актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил Казахстана, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий", - говорится в сообщении.
06.05.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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