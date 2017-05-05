Минобороны Индии оценит обновленные предложения на поставку четырех ДВКД



Проектный облик заказанного ВМС Индонезии индонезийскому государственному объединению PT PAL шестого десантного вертолетного корабля-дока

Источник: PT PAL Проектный облик заказанного ВМС Индонезии индонезийскому государственному объединению PT PAL шестого десантного вертолетного корабля-докаИсточник: PT PAL

ЦАМТО, 5 мая. Минобороны Индии пригласило две вышедшие в финальную стадию объявленного в 2013 году тендера частные национальные компании представить обновленные коммерческие предложения на строительство четырех ДВКД для ВМС страны.

Стоимость данного проекта оценивается в 200 млрд. рупий (3,11 млрд. долл.).

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на официальные источники, "Рельянс дифенз энд инжиниринг лимитед" (Reliance Defence and Engineering Limited – RDEL) и "Ларсен энд Тубро" (Larsen & Toubro - L&T), которые были выбраны ВМС Индии в конце 2016 года, должны повторно представить предложения на поставку четырех 20000-тонных ДВКД к концу мая.

Представленные предложения будут рассмотрены в течение следующих нескольких месяцев. Победителем будет выбран претендент, предложивший самую низкую цену поставки. Контракт предполагается заключить до конца года. Он станет самым крупным соглашением на поставку военной техники, подписанным с частной индийской компанией.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2013 года МО Индии направило трем частным компаниям, "ABG шипъярд" (ABG Shipyard), "Ларсен энд Тубро" и "Пипавав дифенз энд оффшор инжиниринг" (ныне RDEL), техническое задание на поставку четырех ДВКД, но проект был заморожен после подачи "Кочин шипъярд лимитед" (Cochin Shipyard Limited – CSL) протеста на запрет участия в конкурсе государственной верфи. Пришедшее в мае 2014 года к власти правительство партии "Бхаратия Джаната Парти" приняло решение вновь направить запросы только частным верфям.

Согласно требованиям тендера, постройку предполагалось разделить (по 2 ДВКД) между государственной "Хиндустан шипъярд лимитед" (Hindustan Shipyard Limited – HSL) и одной из трех частных фирм. Проект предусматривает формирование частными индийскими предприятиями консорциумов с иностранными судостроительными компаниями для проектирования и постройки ДВКД. "Ларсен энд Тубро" объединилась с испанской "Навантия" (Navantia), "Пипавав" с французской DCNS, а "ABG шипъярд" с американской "Элион" (Alion). "ABG шипъярд" в конце 2016 года была дисквалифицирована, поскольку не соответствовала финансовым требованиям МО Индии. В то же время, министерство сообщило, что HSL не сможет участвовать в программе из-за большого количества выполняемых заказов, что потребовало представления обновленных предложений.

Для справки: основная цель Минобороны Индии – привлечение частных компаний. Тендер 2013 года предполагал постройку двух кораблей государственной HSL и еще двух – частной компанией. Этому противостояли другие государственные верфи, в связи с чем был подан протест, который в итоге не был принят во внимание. Теперь все 4 ДВКД будет строить частная верфь.

Согласно условиям тендера, длина ДВКД составит около 215 м. Корабль должен развивать максимальную скоростью не менее 20 узлов, автономность составит 45 суток. ДВКД должен быть оборудован объектовой системой противоракетной обороны и системой самообороны ближнего действия. Корабль должен принимать вертолеты массой до 35 т.

Характеристики ДВКД должны позволять транспортировку 6 основных боевых танков, 20 боевых машин пехоты и 40 тяжелых автомобилей. Экипаж ДВКД – 60 офицеров и 470 матросов. На борту должны быть предусмотрены места для размещения 900 человек десанта.

На текущий момент в состав ВМС Индии входит один приобретенный в США 16900-тонный десантно-вертолетный корабль-док LPD-14 "Трентон" типа "Остин", получивший название "Джалашва", рассчитанный на перевозку 900 человек десанта, 6 танков, 2000 т груза, 4 катеров и 6 вертолетов. Дальность плавания ДВКД – 7700 миль на скорости 20 узлов. Срок эксплуатации "Джалашва" – около 15 лет с момента ввода в боевой состав Индии в 2007 году.

Как ожидается, стоимость каждого нового ДВКД составит около 50 млрд. рупий. Победитель тендера должен будет поставить первый ДВКД в течение 8 лет, а последующие корабли – в течение 2 лет.