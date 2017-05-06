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Разведывательный корабль для ВМС Швеции будет построен в Польше

10.05.2017 ЦАМТО 98 0
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Компания Saab

ЦАМТО, 5 мая. Компания "Сааб" (Saab) объявила, что выбрала размещенную в Гдыне компанию "Сточня ремонтова наута" (Stocznia Remontowa Nauta S.A.), входящую в состав "Польской оружейной группы" (PGZ), подрядчиком постройки специализированного корабля радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) для ВМС Швеции.

Контракт заключен в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного "Сааб" и "Польской оружейной группой" в октябре 2016 года.

Как сообщал ЦАМТО, 11 апреля 2017 года "Сааб" объявила о подписании с Агентством по материальному обеспечению вооруженных сил Швеции (FMV) контракта на поставку нового специализированного корабля радио- и радиотехнической разведки (SIGINT). Стоимость контракта составляет 730 млн. крон (80,7 млн. долл.). Соглашение предполагает разработку проекта, постройку и поставку корабля ВМС Швеции. Контракт должен быть реализован в течение 2017-2020 гг.

Корабль будет построен, спущен на воду и испытан на предприятии в Гдыне. Затем он выполнит переход на судоверфь "Сааб" в Карлскруне (Швеция), где будет оснащен оборудованием радио- и радиотехнической разведки и пройдет приемочные испытания.

Корабль радио- и радиотехнической разведки, прежде всего, предназначен для обнаружения излучений станций радиосвязи, их пеленгации и перехвата передаваемых сообщений в Балтийском регионе. Состоящий на вооружении ВМС Швеции корабль этого класса, "Орион", был спущен на воду в 1984 году и после ввода в боевой состав флота несколько раз проходил модернизацию на предприятии "Сааб" в Карлскруне.

Предположительно, длина нового корабля составит 71 м, водоизмещение – около 2300 т.
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Польша
Швеция
Компании
SAAB

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