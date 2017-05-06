Серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах ВМФ России планируется начать в 2020 году



Вертолет Ка-52К

Источник: Сергей Бобылев / ТАСС Вертолет Ка-52КИсточник: Сергей Бобылев / ТАСС

ЦАМТО, 5 мая. Серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах Военно-морского флота России планируется начать в 2020 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Мне кажется, что это будет ближе к 2020 году. Объем доработок существенный, но мы к нему готовы. Все зависит от наших коллег из Министерства обороны", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

А.Богинский также отметил, что Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации, в частности, в будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".

Основной особенностью корабельной версии Ка-52К является несущая система, позволяющие сложить лопасти вертолета и, таким образом, уместиться в ангар корабля.