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Серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах ВМФ России планируется начать в 2020 году

10.05.2017 ЦАМТО 163 0
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Вертолет Ка-52К
Вертолет Ка-52К
Источник: Сергей Бобылев / ТАСС

ЦАМТО, 5 мая. Серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах Военно-морского флота России планируется начать в 2020 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Мне кажется, что это будет ближе к 2020 году. Объем доработок существенный, но мы к нему готовы. Все зависит от наших коллег из Министерства обороны", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

А.Богинский также отметил, что Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации, в частности, в будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".

Основной особенностью корабельной версии Ка-52К является несущая система, позволяющие сложить лопасти вертолета и, таким образом, уместиться в ангар корабля.
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Проекты
2020-й год
20970 Катран

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