Серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах ВМФ России планируется начать в 2020 году
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Вертолет Ка-52К
Источник: Сергей Бобылев / ТАСС
ЦАМТО, 5 мая. Серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах Военно-морского флота России планируется начать в 2020 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Мне кажется, что это будет ближе к 2020 году. Объем доработок существенный, но мы к нему готовы. Все зависит от наших коллег из Министерства обороны", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
А.Богинский также отметил, что Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации, в частности, в будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".
Основной особенностью корабельной версии Ка-52К является несущая система, позволяющие сложить лопасти вертолета и, таким образом, уместиться в ангар корабля.
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06.05.2017
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