Россия выполнит первый экспортный контракт по Ка-52 "Аллигатор" до 2020 года



Один из cтроящихся для Египта боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении с оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 в цеху окончательной сборки ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), май 2017 года

Источник: ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина» (via cont.ws/@su-47 ) Один из cтроящихся для Египта боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении с оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 в цеху окончательной сборки ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), май 2017 годаИсточник: ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина» (via cont.ws/@su-47 )

ЦАМТО, 5 мая. Россия выполнит первый экспортный контракт на поставку ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" до 2020 года, а первые машины иностранный заказчик получит этим летом.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт предусматривает не только поставку техники, но и обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты мы должны поставить летом текущего года", – сказал он.

Как напоминает агентство, о заключении контракта на поставку Египту вертолетов Ка-52 "Аллигатор" объявил в декабре 2015 года Александр Михеев, занимавший на тот момент пост гендиректора "Вертолетов России".

На сегодняшний день вертолеты Ка-52 состоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом "Вертолеты России" и "Оборонпромом", ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин.