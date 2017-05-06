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Россия выполнит первый экспортный контракт по Ка-52 "Аллигатор" до 2020 года

10.05.2017 ЦАМТО 122 0
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Ка-52
Один из cтроящихся для Египта боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении с оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 в цеху окончательной сборки ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), май 2017 года
Источник: ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина» (via cont.ws/@su-47 )

ЦАМТО, 5 мая. Россия выполнит первый экспортный контракт на поставку ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" до 2020 года, а первые машины иностранный заказчик получит этим летом.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт предусматривает не только поставку техники, но и обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты мы должны поставить летом текущего года", – сказал он.

Как напоминает агентство, о заключении контракта на поставку Египту вертолетов Ка-52 "Аллигатор" объявил в декабре 2015 года Александр Михеев, занимавший на тот момент пост гендиректора "Вертолетов России".

На сегодняшний день вертолеты Ка-52 состоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом "Вертолеты России" и "Оборонпромом", ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин.
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Оборонпром
Проекты
2020-й год

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