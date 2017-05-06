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Главнокомандующий ВМФ России поздравил военных моряков с Днем водолаза

10.05.2017 ЦАМТО 93 0
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Водолаз
Водолаз Северного флота
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 5 мая. Сегодня исполнилось 135 лет со дня образования водолазного дела в России. В связи с этим главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Владимир Королев поздравил специалистов водолазной службы с Днем водолаза.

Телеграмма была направлена на все флоты, Каспийскую флотилию разнородных сил, на корабли, выполняющие задачи в море, а также во все учебные заведения в системе Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия имени Н.Г.Кузнецова", занимающиеся подготовкой водолазных специалистов.

В своем поздравлении адмирал Владимир Королев отметил, что "во все времена водолазов Военно-морского флота отличали высокая морская выучка и профессионализм, мужество и беззаветная преданность России".

Также главнокомандующий ВМФ выразил глубокую признательнсть "за тяжелый и опасный ежедневный труд, который выполняют военные водолазы" и выразил уверенность в том, "что славные морские традиции водолазной службы ВМФ и впредь будут передаваться опытными водолазами своей молодой смене".

Крупнейшим учебным заведением Военно-морского флота, занимающимся сегодня подготовкой водолазов, является Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ России в Севастополе.

В период с 2014 по 2017 годы его преподаватели и инструкторы уже подготовили более 3 тыс. специалистов водолазных работ и робототехнических поисково-спасательных средств по десяти военно-учетным специальностям и шести дополнительным квалификациям.

Планируется, что до конца года более 500 военнослужащих завершат подготовку в Центре и пополнят части и соединения флотов ВМФ России.

Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ структурно входит в Объединенный Учебный центр Военно-морского флота, подчиненный непосредственно главнокомандующему ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
06.05.2017
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