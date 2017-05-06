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"Вертолеты России" приступили к исполнению контрактов по сопровождению жизненного цикла вертолетов Ка-52 Минобороны РФ

10.05.2017 ЦАМТО 103 0
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Ка-52
Ка-52 на выставке Ле Бурже-2013
Источник: Марина Лысцева. fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 5 мая. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России" подписала контракт на сопровождение жизненного цикла разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" с головным предприятием.

Согласно документу авиакомпания обязуется выполнять работы по сервисному обслуживанию вертолетов, включая ремонт и поставку комплектующих изделий, для оперативного ремонта вертолетной техники на территории эксплуатирующих организаций.

В соответствии с заключенным контрактом, на авиационную авиакомпанию "Прогресс" ложится задача по поддержанию исправности изготовленных авиакомпанией вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в местах их базирования на всей территории Российской Федерации. Эта работа будет вестись на всем протяжении жизненного цикла изделия – от момента передачи "Аллигаторов" Министерству обороны РФ до их списания. Действие контракта распространяется на весь штатный парк вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Минобороны РФ, в том числе на вертолеты, поставленные до момента подписания договора.

Специалисты предприятия заблаговременно провели оценку технического состояния вертолетов, подготовили перечень работ в целях доведения и поддержания исправности на заданном уровне, и сформировали выездные сервисные бригады. В настоящее время предприятие осуществляет техническую подготовку вертолетов для участия в Параде Победы 9 мая.

"Выполнение предприятиями холдинга контрактов на поддержание технической исправности закрепленных за ними типов вертолетов, состоящих на вооружении ВКС РФ, позволит нам значительно увеличить портфель заказов по сервисному обслуживанию на долгосрочный период. Кроме того, работа по данной схеме впоследствии может быть применена в интересах коммерческих эксплуатантов, а также по линии ВТС", – рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский в ходе посещения предприятия.

Контракт жизненного цикла вертолетной техники Ка-52 явился следствием аналогичного документа, подписанного в декабре 2016 года между холдингом "Вертолеты России" и Министерством обороны РФ. Документ предусматривает сопровождение высокотехнологичной продукции, включая выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту, в процессе эксплуатации для нужд Министерства обороны РФ в 2016-2020 годах.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина

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