Для подготовки экипажей боевых вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35 ЮВО применяются новейшие интерактивные тренажеры
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ
Источник: http://warlock-fe.livejournal.com/
ЦАМТО, 5 мая. Каждый летчик отдельного вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, в зимнем периоде обучения смог свыше 100 часов потренироваться на уникальных новейших интерактивных тренажерах, предназначенных для подготовки экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и ударных вертолетов Ми-35.
Новейшие компьютерные тренажеры выполнены в виде кабины вертолетов и оснащены симуляторами управления вооружением и техническими средствами авиационной техники. Они позволяют отрабатывать навыки управления вертолетом в различных погодных условиях, в дневное и ночное время суток, а также действия при возникновении внештатных ситуаций.
Уникальность тренажера заключается в его многофункциональности, что позволяет обучать не только пилотов, но и технический персонал авиаполка. На тренажере можно изучить устройство двигателя вертолета, работу основных систем управления, узлов и агрегатов.
На тренажере отрабатываются навыки пилотирования вертолета в любых условиях погоды и местности, действий при применении противником различных средств поражения, выдачи целеуказаний, взаимодействия с другими экипажами при ведении воздушного боя и др.
Учебно-тренировочный комплекс подготовки экипажей армейской авиации был сдан в эксплуатацию во второй половине 2016 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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06.05.2017
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